Sieben Tage Höhenluft … sind bei der Dakar-Rallye ein Rekord – und möglicherweise eine Gefahr für alle Beteiligten.

Renndirektor Marc Coma lassen die Ängste und Sorgen kalt. Foto: dpa © dpa

Auf die Hitze folgt die Höhe: Nach Temperaturen von deutlich mehr als 40 Grad Celsius geht es bei der Dakar-Rallye seit Mittwoch hoch hinaus. Die Fahrer halten sich sieben Tage – einschließlich Ruhetag – mindestens ein Teilstück in den Anden teils weit jenseits der 3 000 Meter über dem Meeresspiegel und in extrem dünner Luft auf – länger als je zuvor.

Wer hoch hinaus will, kann tief fallen. Leidtragende der Hatz nach Superlativen könnten Fahrer und Mechaniker sein. „Über die Höhe bin ich nicht glücklich“, sagt Sven Quandt. Der Boss der deutschen Mini-X-raid-Mannschaft kritisiert die Routenwahl des französischen Ausrichters. „Die Chance, dass ein Drittel der Leute ausfällt, ist sehr groß. Es ist schon sehr gewagt, auf dieser Höhe noch Rennen zu fahren.“

Kopfschmerzen, Übelkeit, Niedergeschlagenheit und Schlafstörungen stehen bei Luftveränderungen dieser Art bei einigen Menschen je nach Veranlagung auf der Tagesordnung. Im allerschlimmsten Fall kann es in großen Höhen sogar zu Lungen- und Hirnödemen kommen – mit fatalen Folgen. „Sauerstoff ist für alles verantwortlich, was in unserem Körper funktioniert. Ohne lassen Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit nach. Die Unfallgefahr steigt“, sagt Rennstall-Ärztin Jane Nitschke.

Für seine etwa 80 Personen umfassende Crew sorgte Quandt vor und brachte 1 000 Sauerstoffflaschen mit nach Südamerika. Außerdem schliefen einige Piloten und Beifahrer in den vergangenen vier Wochen in speziellen Zelten und simulierten dort den Sauerstoffgehalt in der Luft aus 4000 Metern, damit die Umstellung leichterfällt. Die Ängste und Sorgen der Beteiligten lassen die Organisatoren kalt. „Die diesjährige Dakar ist ohne Zweifel die bisher härteste in Südamerika“, sagt Marc Coma. Der Renndirektor reagiert damit auf Lästereien, die Rallye 2016 sei zu leicht gewesen. Der Spanier sorgte vor. In den in der Höhe gelegenen Fahrerlagern stehen Helikopter bereit, die Teammitglieder bei ernst zu nehmenden Symptomen direkt in die Ebene zurückfliegen können.

Falls es aufgrund der Höhe zu schwerwiegenden Unfällen kommt, schließt Quandt sogar einen künftigen Boykott nicht aus: „Der Promoter treibt schon ein sehr risikoreiches Spiel.“ Der Veranstalter verbot zu Beginn der Rallye die Nutzung GPS-fähiger Mobiltelefone, die in Notfällen Leben retten können, während des Rennens, um die Navigation zu erschweren. „Es gibt derzeit ausreichend andere sehr gute Wettbewerbe, die im Kommen sind. Da müssen wir überlegen, was wir machen“, sagt Quandt. Weitere Mannschaften könnten nachziehen – nicht, dass die Luft dann für den Vermarkter dünn wird … (sid)

