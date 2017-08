Sieben Streifenwagen beim Jugendfußball

© dpa

Bei einem Punktspiel der A-Junioren des Fußballvereins Blau-Weiß Zschachwitz sind am Sonntagnachmittag auf dem Platz an der Pirnaer Landstraße in Großzschachwitz Spieler und Zuschauer der zwei beteiligten Mannschaften aneinandergeraten.

Die Zschachwitzer Junioren hatten auf ihrem Heimplatz den FC Dresden International zu Gast. Kurz vor Spielende wies ein 47-jähriger Mitarbeiter des Ordnungsdienstes Spieler und Fans der Gastmannschaft darauf hin, dass sie zu nah an der Seitenlinie sitzen. Ein 15-jähriger Spieler, der ausgewechselt worden war, ignorierte diesen Hinweis. Das führte zu Handgreiflichkeiten zwischen ihm und dem Securitymitarbeiter. Beide Kontrahenten verletzten sich dabei. Mehrere Spieler und Zuschauer beider Vereine rannten zum Tatort und griffen ein. Auch dabei ging es nicht friedlich zu.

Die Polizei fuhr mit sieben Streifenwagen zu dem Fußballplatz und nahm dort die Personalien von rund 50 Personen auf. Was wirklich passiert ist, konnten die Ermittler auch am Montag noch nicht sagen. Das Fußballspiel der A-Junioren wurde abgebrochen. Wie es gewertet wird, steht noch nicht fest. (SZ/csp)

zur Startseite