Sieben Schafe getötet Im Gebiet des Rosenthaler Wolfsrudels wurden in der Nacht zu Sonntag erneut mehrere Tiere gerissen - trotz Schutzzaun.

Sieben Tiere von Schäfer Martin Just wurden in der Nacht zu Sonntag getötet. © Jonny Linke

Im Gebiet des Rosenthaler Wolfsrudels sind in der Nacht zu Sonntag erneut sieben Schafe getötet worden. Betroffen ist die Herde eines Schäfers in Cunnewitz bei Kamenz. Dieser hatte bereits in der Vergangenheit große Verluste durch Wolfsrisse zu beklagen. Insgesamt 54 Tiere kamen dabei zu Tode. Am Sonntagmorgen entdeckte der Tierhalter drei weitere tote Schafe sowie vier schwer verletzte Tiere. Diese mussten durch den Tierarzt eingeschläfert werden. Noch steht nicht fest, ob auch für diesen Angriff der Wolf verantwortlich ist. Tierarzt und Schäfer gehen aber aufgrund der Spurenlage davon aus.

Der Schafhalter hatte sich nach eigenen Angaben an die offiziellen Vorgaben gehalten und einen 1,50 Meter hohen Zaun um seine Weide gebaut. Zusätzlicher Schutz durch Flatterband sei ihm in Aussicht gestellt, bislang aber noch nicht geliefert worden, so der Landwirt.

Bautzens Landrat Michael Harig (CDU) hatte vor kurzem den Abschuss der Rosenthaler Wölfe gefordert. Das Rudel gilt als problematisch, da die Tiere erlernt haben, Schutzzäune zu überspringen, die von Wölfen eigentlich nicht überwunden werden. (szo)

