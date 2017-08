Sieben Personen gerettet DRK und Feuerwehr zeigen ihr Können bei gemeinsamer Übung.

Da mussten DRK und Feuerwehr schnell handeln. © Jens Ruppert

Die Schnelleinsatzgruppe (SEG) Niederau des DKR Kreisverbandes Meißen hat am Donnerstag gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Moritzburg eine Übung absolviert, zum Suchen, Retten, Betreuen und zur medizinischen Erstversorgung von Personen.

18 Kameraden der Feuerwehr und 16 SEG-Mitwirkende mussten bei dem etwa zwei Stunden dauernden „Einsatz“ insgesamt sieben Personen retten.

Was erst mal einfach klingt, gestaltete sich für alle Beteiligten dann doch sehr anstrengend. Bei schwülen 26 Grad Außentemperatur mussten die Kameraden die Vermissten in einer dunklen Halle suchen. Dort lagen sie zwischen Fahrzeugen und umgestürzten Gegenständen. Schon das normale Arbeiten unter Atemschutz und in dicker Einsatzkleidung bei hochsommerlichen Temperaturen ist anstrengend. Dann dazu auch noch Personen zu retten: eine spezielle Herausforderung.

Den Rettungsdienstlern ging es nicht viel besser. Sie hatten zwar keinen Atemschutz, mussten dafür in Windeseile einen Verletzten-Sammelplatz aufbauen. Die Betreuung der Verletzten erfolgte gemeinsam, die medizinische Versorgung durch die SEG. Vor allem jüngere Kameraden in Leitungsfunktionen mussten diesmal, teilweise zum ersten Mal, ihr theoretisches Wissen in die Praxis umsetzen.

Dabei zeigte sich, dass die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten sehr gut funktionierte. Für den hoffentlich nie eintretenden Ernstfall sind jedenfalls beide Organisationen bestens gerüstet, so das Fazit.

