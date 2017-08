Sieben Personen bei Unfällen verletzt

Mohorn. Am Dienstagnachmittag sind bei einem Verkehrsunfall auf der B173 in Mohorn zwei Kinder sowie drei Erwachsene verletzt worden. Ein Nissan (Fahrerin 21) war auf der B 173 zwischen Freiberg und Herzogswalde unterwegs, als sie auf einen verkehrsbedingt haltenden Skoda Fabia (Fahrerin 30) auffuhr. Bei der Kollision erlitten die beiden Fahrerinnen sowie die Beifahrerin (18) und zwei Kinder (w/7, m/7) im Skoda leichte Verletzungen. An den beiden Fahrzeugen entstanden zudem rund 8000 Euro Sachschaden.

Unfall mit Verletzten - Zeugen gesucht

Freital. Am Mittwochmorgen stießen auf der Kreuzung Carl-Thieme-Straße/Oberpesterwitzer Straße in Freital ein VW Golf (Fahrerin 60) und ein VW Up (Fahrerin 39) zusammen. Dabei erlitten die 60-Jährige schwere und die 39-Jährige leichte Verletzungen. Beide gaben an, bei Grün gefahren zu sein. Der Dresdner Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zur Ampelschaltung für die beiden Wagen zum Unfallzeitpunkt machen? Hinweise nimmt die Dresdner Polizei unter 0351 4832233 entgegen.