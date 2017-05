Sieben Menschen an Grippe gestorben Die Grippesaison war in diesem Jahr besonders heftig. Im Landkreis wurden mehr als 700 Fälle gemeldet.

Im letzten Winter rollte die stärkste Grippewelle seit 16 Jahren durch den Landkreis. © dpa

In der zurückliegenden Grippe-Saison waren im Landkreis mindestens 739 Menschen an Influenza erkrankt. Sieben von ihnen sind an der Grippe gestorben. Das teilt das Gesundheitsamt des Landkreises mit. Dr. Ute Paul, Referatsleiterin für Hygiene und den sozialmedizinischen Dienst, sagt: „Die tatsächliche Zahl Erkrankter ist allerdings um ein Vielfaches höher, da Influenza-Erkrankungen auch sehr mild verlaufen können.“ Nicht jeder suche darüber hinaus einen Arzt auf. Ähnlich wie im sachsenweiten Trend seien auch im Landkreis vor allem Menschen von der Grippe betroffen gewesen, die 45 Jahre oder älter waren. „Dies liegt auch in der Natur des zirkulierenden Haupterregers“, so Ute Paul.

Dem sächsischen Gesundheitsministerium zufolge war es in diesem Winter die stärkste Influenzawelle seit Einführung des Infektionsschutzgesetzes im Jahr 2001. Im Hinblick auf den kommenden Winter empfiehlt Ministerin Barbara Klepsch nachdrücklich die Grippeschutzimpfung. „Die Auswertung der diesjährigen Saison bestätigt, dass Influenza keine harmlose Erkrankung ist“, sagt sie. In ganz Sachsen sind bisher 73 Menschen im Alter zwischen 33 und 100 Jahren nachweislich an Influenza verstorben. Rund 16 700 Influenza-Erkrankungen wurden im Freistaat gemeldet. Zum Vergleich: In der pandemischen Saison 2009/2010 gab es 10 634 Erkrankten im Vergleichszeitraum bzw. 13 784 Erkrankten im gesamten Jahr 2009.

zur Startseite