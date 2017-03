Sieben Kriminelle festgenommen

Betrunken auf dem Fahrrad 1 Pirna. In der Nacht zum Samstag fiel Polizisten ein Fahrradfahrer auf der Rottwerndorfer Straße auf, der ohne Beleuchtung unterwegs war. Zudem benötigte der Mann die gesamte Fahrbahnbreite, um vorwärts zu kommen und das in Schlangenlinien. Bei der Kontrolle bestätigte sich der Verdacht der Beamten. Ein Atemalkoholtest kurz nach Mitternacht ergab bei dem 33-Jährigen einen Wert von über zwei Promille. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Betrunken auf dem Fahrrad 2 Neustadt. Beamten des Polizeireviers Sebnitz fiel am Samstagmorgen kurz nach 8 Uhr auf der Sebnitzer Straße in Langburkersdorf ein 33-jähriger Radfahrer durch seine unsichere Fahrweise auf. Bei der anschließenden Kontrolle des Mannes stellten die Beamten fest, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Gegen den 33-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Unfallflucht - Zeugen gesucht Klingenberg. In der Nacht zum Sonntag, zwischen Mitternacht und 3 Uhr, beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug einen schwarzen VW Passat am Kulturhaus auf der Dresdner Straße in Pretzschendorf. Dabei entstand entlang der linken Fahrzeugseite ein Schaden von etwa 4.000 Euro. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Schadensverursacher machen? Hinweise bitte an das Polizeirevier Dippoldiswalde oder unter Tel. 0351 4832233 an die Dresdner Polizei.

Festnahmen auf der A 17 Pirna/Altenberg. Am vergangenen Wochenende hat die Bundespolizei sieben straffällig gewordene Personen gestellt. Am Freitag ging es für einen 46-jährigen Bulgaren von der Autobahn für die nächsten 40 Tage direkt nach Dresden in die JVA, da er eine Geldstrafe wegen Trunkenheit im Verkehr nicht begleichen konnte. Zwei Rumänen (22, 26) konnten ihre Fahrt hingegen fortsetzen, nachdem sie die noch offenen Geldstrafen wegen Betrugs von insgesamt 694 Euro bezahlt hatten. In Altenberg nahmen die Beamten einen 32-jährigen Deutschen fest, der noch eine Geldbuße von 70 Euro zahlen musste. Weiter ging es am Sonntag auf der A 17, als die Beamten einen Bulgaren (46) festnahmen, der wegen Trunkenheit im Verkehr verurteilt wurde. Nach Zahlung der offenen Geldstrafe (807,50 Euro) konnte er seine Fahrt fortsetzen. Kurz darauf kam bei einer Rumänin (23) heraus, dass sie mit zwei Haftbefehlen wegen Diebstahls und bandenmäßigen Computerbetrug gesucht wurde. Auch sie konnte die Geldstrafen von zusammen 1.000 Euro bezahlen und ihre Fahrt im Anschluss fortsetzen. Am Bahnhof Pirna nahmen die Beamten am Sonntagabend einen 35-jährigen Deutschen fest, der wegen Körperverletzung verurteilt wurde. Die noch offene Geldstrafe (699,50 Euro) konnte er jedoch bezahlen.