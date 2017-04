UPDATE Sieben Jahre Haft für Leisniger wegen Totschlags Der Tat ging offenbar eine seelische Verletzung des Täters voraus. Das Opfer war alkoholisiert.

Viele wollten dem 25-Jährigen in der Vergangenheit helfen. Aber durch sein Verhalten blieben die Versuche erfolglos.

Der Prozess gegen den 25-Jährigen, der am 16. September 2016 auf dem Leisniger Markt einen 53-Jährigen mit einem Butterfly-Messer erstochen hat, ist zu Ende. Nach vier Verhandlungstagen sprach Simone Herberger, die vorsitzende Richterin, am Freitagnachmittag das Urteil: Sieben Jahre Freiheitsstrafe wegen Totschlags in einem minderschweren Fall sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz.

In der Urteilsbegründung wies Herberger darauf hin, dass bis zum Schluss unklar geblieben ist, wie die Stimmung zwischen dem Angeklagten und dessen Opfer unmittelbar vor der Tat gewesen sei. Keiner der anwesenden Zeugen hatte beobachtet, wie der Leisniger auf den Bauhof-Mitarbeiter der Stadt eingestochen hat. Fest steht nur, dass es im Vorfeld einen Streit um den möglichen Missbrauch des Hundes Tyson gegeben hatte. Insgesamt dreimal, so berichteten die Zeugen, hatte das Opfer an jenem Abend den 25-Jährigen darauf angesprochen. Immer wieder hatte sich der Mann von dem 53-Jährigen abgewandt, nur beim letzten Streit nicht. Bei diesem kam es vermutlich auch zu einer Schubserei. Von Notwehr sei jedoch nicht auszugehen, da der 25-Jährige in der Situation hätte auch anders reagieren können.

Dennoch handele es sich nach Richterin Herberger um einen minderschweren Fall des Totschlages. Der Grund: Der Vorwurf, der Angeklagte haben den Hund missbraucht, habe den Mann schwer getroffen. „Es gibt keine hinreichenden Anhaltspunkte für die Misshandlung“, so Simone Herberger. Für den jungen Mann sei der Hund eine Art „Kleinod“ gewesen, sagte einer der Nebenkläger. „Der Hund als bester Freund des Menschen.“ Der Angeklagte habe sich vor der Tat in einer beschwerlichen Situation befunden: Er lebte allein in Leisnig, ohne Freunde und Familie. Er suchte Anschluss. Der Hund gab ihm Halt und eine Aufgabe. Diese erfüllte er, so der Hundehalter, auch gut. Das Tier habe sich immer gefreut, ihn zu sehen.

Oberstaatsanwalt Bernd Vogel hatte auf eine Freiheitsstrafe von acht Jahren plädiert. Es sei von vorsätzlichem Totschlag in Tateinheit mit dem Verstoß gegen das Waffengesetz auszugehen. Ein minderschwerer Fall liege nicht vor. Dem pflichteten zwei von drei Nebenklägern bei. Lediglich einer sah es auch als möglich an, von einem minderschweren Fall zu sprechen. Die Pflichtverteidiger des 25-Jährigen plädierten grundverschieden. Andreas Meschkat forderte mindestens fünf Jahre für minderschweren Totschlag. Er folgte im weitesten Sinne den Ausführungen des Oberstaatsanwaltes. Kollegin Fanny Schmidt plädierte gar auf Freispruch. Aufgrund der Tatsache, dass das Opfer vor der Tat dreimal Streit mit dem Angeklagten gesucht hatte, hätte dieser aus Notwehr gehandelt. Sie forderte lediglich eine Geldstrafe für den Verstoß gegen das Waffengesetz.

Um das Verhalten des Angeklagten am Tatabend zu verstehen, ist auch ein Blick in dessen Vergangenheit wichtig. Wie Sachverständiger Dr. Jan Lange von der Abteilung Forensische Psychologie von der Uniklinik Dresden vor Gericht deutlich machte, ist der Angeklagte auch Opfer sozialer Vernachlässigung, bereits seit frühster Kindheit, sowie biologischer Schwächen. Die Geburt war kompliziert, im Alter von einem Jahr trennten sich die Eltern. Er wuchs bei der Mutter auf, war an den Wochenenden ab und zu beim Vater. Die familiäre Situation bezeichnete Lange als „broken Home“ (zerstörtes Zuhause). Bereits im Kindergarten zeigte er Verhaltensauffälligkeiten, war unruhig, aggressiv und schwer steuerbar. Später wurde bei ihm ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) festgestellt. Hinzu kommen eine schwere Lese-Rechtschreibschwäche und Schwierigkeiten beim Sprechen. Das führte schließlich auch zu sozialen Problemen: Der gebürtige Aachener wurde ausgegrenzt, war einsam. Im Alter von zehn Jahren fiel er strafrechtlich das erste Mal auf. Er wurde beim Stehlen erwischt. Zudem begann er, zu rauchen. Mit 14 musste er sich vom Amtsgericht Aachen wegen sexueller Nötigung in fünf Fällen verantworten. „Er hat mit zwölf schon Siebenjährigen an die Brust und in den Genitalbereich gefasst“, sagte Dr. Lange. Es folgten Haftstrafen und Aufenthalte in Betreuung. Doch zwei sexualtherapeutische Maßnahmen musste abgebrochen werden. 2011 stand er erneut wegen sexuellen Übergriffen auf eine Zwölfjährige vor dem Amtsgericht, dieses Mal in Leipzig. Mitte 2015 kehrte der 25-Jährige, der 2011 schon einmal auf dem Hof der Familie Pohl-Roux in Klosterbuch gelebt hatte, nach Leisnig zurück. Der Gutachter schloss eine Persönlichkeitsstörung aus. Auch, dass der Angeklagte im Affekt zugestochen habe, sei nicht zutreffend.

Das Opfer hatte an dem Abend Alkohol im Blut. 1,58 Promille. Laut Rechtsmediziner Prof. Dr. Jan Dreßler von der Universität Leipzig eine „starke Alkoholisierung“. Diese bewirke unter anderem auch eine lähmende Funktion, sodass die Reaktionsfähigkeit des Opfers verzögert gewesen sein muss. Ein Test auf Drogen und Medikamente fiel negativ aus. Auch beim Täter.

Das Opfer ist letztendlich verblutet. Insgesamt fünfmal hatte der Täter mit dem Butterfly-Messer und „kräftig durchgeführten Stichbewegungen“, so der Rechtsmediziner, auf sein Opfer eingestochen. Es trug Verletzungen in Rumpf und Brustkorb davon. Durch die Stiche verlor das Opfer sehr viel Blut, sowohl nach außen als auch innerlich. „Aufgrund des Alkohols, des Blutverlustes und der Bewusstlosigkeit hatte das Opfer nur minimale bis keine Schmerzen“, so der Rechtsmediziner.

Vor der Urteilsbegründung sagte der Angeklagte mit zittriger Stimme: „Es war definitiv meinerseits nicht gewollt, zu schaden. Ich habe das nicht gewollt.“ Anschließend brach er in Tränen aus.

