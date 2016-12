Sieben Jahre Haft für einen Autodieb Das Görlitzer Landgericht greift zu einem harten Urteil. Der Angeklagte hatte sich immerhin an 20 Fahrzeugen vergriffen.

Görlitz. Bereits seit Jahren stellen Autodiebstähle auch in der Görlitzer Region einen Schwerpunkt der Kriminalität dar. Gleich an die 20 solcher Fälle wurden jetzt Gegenstand eines Verfahrens vor dem Görlitzer Landgericht. Der 32-jährige Angeklagte ist Mitglied einer organisierten Bande, die besonders in Görlitz, aber auch in Dresden und Ingolstadt Fahrzeuge stahlen, um sich damit den Lebensunterhalt zu verdienen. Dabei hatte es die gemeinschaftlich agierende deutsch-polnische Bande besonders auf die Marken Audi und BMW abgesehen.

Nach langen Ermittlungen war der Pole der gemeinsamen Fahndungsgruppe ins Netz gegangen. Zusätzlich konnte auch noch die beeidete Aussage eines Mittäters vor Gericht mit herangezogen werden. Dieser war bereits vorher wegen hundertfachen Diebstahls verurteilt worden. Polizei und Staatsanwaltschaft gelang es, dem selbst rundum verschwiegenen 32-Jährigen 14 Diebstähle und fünf versuchte Diebstähle nachzuweisen. Aufgrund der eindeutigen Beweislage war das Gericht davon überzeugt, dass der Angeklagte die Taten auch wirklich begangen hat. Da die Kammer eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren verhängte, konnte der Pole den Gerichtssaal nicht mehr als freier Mann verlassen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

