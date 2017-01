Sieben Jahre für eine zweite Spur Seit Langem wird er gefordert: Ab 2018 soll Dresden nun endlich einen neuen Weg neben dem Elberadweg bekommen. Der soll mehr Platz für Radfahrer schaffen.

So einsam wie an diesem Wintertag in Tolkewitz ist es auf dem Elberadweg nur selten. In der warmen Jahreszeit wird es schnell zu eng auf dem Asphaltband. © dpa

Die Planungsdauer erinnert an den ewigen Streit um die Königsbrücker Straße. Dabei geht es nur um einen Radweg. Vor sechs Jahren hat der Stadtrat beschlossen, dass parallel zum Elberadweg in der Johannstadt und in Blasewitz ein zweiter Weg gebaut werden soll. Jetzt hat die Verwaltung zum ersten Mal ihren Zeitplan offengelegt. Demnach soll der Bau voraussichtlich im nächsten Jahr beginnen. So steht es in einer Tabelle, die das Rathaus am Dienstag in Umlauf gebracht hat. Anlass war eine Vorausschau auf die Straßenbauprojekte für 2017. Der Parallelweg zum Asphaltband auf der linken Elbseite ist in der Tabelle der vorletzte von 16 Punkten. 450 000 Euro hat die Stadt für seinen Bau veranschlagt.

Er soll etwa am Fährgarten Johannstadt beginnen und im Abstand von rund zwei Metern neben dem Asphaltweg bis kurz vors Blaue Wunder reichen, sagte Reinhard Koettnitz, der Leiter des Straßen- und Tiefbauamtes auf SZ-Anfrage. „Er wird drei Meter breit und bekommt eine sandgeschlämmte Schotterdecke“, so der Amtsleiter weiter. Er darf kein zweiter Asphaltweg werden, weil er durch ein Fauna-Flora-Habitat führt, ein Gebiet, in dem Pflanzen und Tiere unter besonderem Schutz stehen. Die Stadt muss außerdem Ausgleichsmaßnahmen für den Eingriff in die Natur nachweisen. Die sollen voraussichtlich im alten Elbarm in Laubegast erledigt werden.

Knapp 250 000 Euro will die Stadt in diesem Jahr in ein neues Test-Pflasterstück auf dem Körnerweg investieren. Der 75 Meter lange Abschnitt soll eine rauere Oberfläche haben als die zuletzt probeweise verlegten Pflastersteine. „Ihr Stockungsgrad ist zu niedrig“, erklärt der Amtsleiter, „sie sind zu poliert“. Koettnitz hofft, dass die neuen Steine allen Beteiligten recht sind, vor allem den Radfahrern und den Denkmalschützern. Eine sechsstellige Summe will das Rathaus in diesem Jahr auch bei Kaditz investieren. Dort muss ein komplett neuer Radweg gebaut werden. Er reicht von der Autobahnbrücke bis nach Altkaditz und soll reichlich 341 000 Euro kosten. Das Genehmigungsverfahren läuft, im kommenden Jahr soll der neue Radwegabschnitt fertig sein.

Auf der anderen Seite des Flusses wartet die Brücke über die Zufahrt zum Alberthafen auf eine Sanierung. Das Bauwerk soll voraussichtlich 2018 erneuert werden, dennoch steht es in der Vorhabenliste der Stadt für 2017 mit einer Bausumme von knapp 1,1 Millionen Euro.

An der Elbe will die Verwaltung in diesem Jahr außerdem die Fuß- und Radwegbrücke über den Niedersedlitzer Flutgraben in Tolkewitz erneuern und den Radweg am Heinz-Steyer-Stadion auf Vordermann bringen.

Darüber hinaus stehen unter anderem neue Fahrradfahrer-Projekte an der Bautzner Straße im städtischen Bauplan. Ob die kommen, ist aber offen. Es handelt sich um die Radwege beiderseits der Bautzner zwischen dem Albertplatz und der Hoyerswerdaer Straße und die neue Querung zwischen der Alaunstraße und der Glacisstraße. 700 000 Euro sollen diese zwei Vorhaben kosten. „Einen genauen Bauzeitraum können wir noch nicht nennen, streben aber einen möglichst baldigen Baustart an“, sagt Amtsleiter Reinhard Koettnitz.

Zurzeit warten die Verantwortlichen im Rathaus auf ein Gutachten des Landesamtes für Denkmalpflege. Darin geht es um den Park auf der Südseite der Bautzner, in dem unter anderem mehrere große Eibenbüsche stehen. Sie ragen weit über den Fußweg, neben dem künftig der Radweg stadtauswärts verlaufen soll. Und sie stehen unter Denkmalschutz. „Eine Lösung für den Radverkehr wird nicht am städtischen Denkmalschutz scheitern“, stellt

Koettnitz klar. Ohne das Placet der Denkmalschützer kann er aber auch nicht bauen. Das Gutachten soll spätestens zum Monatsende vorliegen.Kommentar

