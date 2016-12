Sieben Haushaltssperren und eine „Vollmeise“ Hartmut Vorjohann geht nach 14 Jahren als Finanzchef. Er war nie unumstritten. Doch er bleibt weiterhin als Bürgermeister im Rathaus.

Lange her: Hartmut Vorjohann im Mai 2003.

Die Brille ist größer geworden, die Anzüge moderner und das Haar etwas heller. Aber rein optisch hat sich Hartmut Vorjohann nicht sehr verändert. 14 Jahre als Finanzbürgermeister haben natürlich Spuren hinterlassen. Immer wieder hat er harsche Kritik einstecken und Attacken parieren müssen. Dabei hat Vorjohann auch selbst ausgeteilt und sich durchgebissen. Zuletzt im parteiinternen Kampf um seinen zukünftigen Posten, den des neuen Bildungsbürgermeisters. Dabei ist er 2003 als Parteiloser zum Finanzchef gewählt worden und 2005 in die CDU eingetreten.

Während weitverbreitet vom verflixten siebten Jahr gesprochen wird – Bürgermeister werden auch für sieben Jahre gewählt – scheint Vorjohann in doppelten Zeiträumen zu denken. Er hat zwei Wahlperioden hinter sich und seine Frau Susanne hat er 2003 auch nach 14 Jahren „wilder Ehe“ geheiratet. Wild waren die Zeiten im Dresdner Rathaus auch unter seiner Amtsführung. Unter Vorjohann und Oberbürgermeister Ingolf Roßberg (FDP) wurden erstmals die enormen Schulden offenbart, die auf der Stadt lasteten. Mit ihnen gelang aber 2006 der Verkauf der Woba. Der 1,7-Milliarden-Euro-Deal machte Dresden auf einen Schlag schuldenfrei. Vorausgegangen war aber eine Zeit der Mangelverwaltung, in der Vorjohann am liebsten alles verscherbeln wollte, was zu Geld zu machen war oder große Kostenmacher schließen. So standen Operette, Krankenhäuser, Drewag, Woba, Theater Junge Generation und Philharmonie zur Disposition.

Vor allem am Plan, die Operette zu schließen, schien Vorjohann Gefallen gefunden zu haben. Immer wieder versuchte er dies hintenrum durchzusetzen. Schließlich sei Dresden die einzige Stadt, die sich für diese Kultursparte noch ein eigenes Haus gönnt. Mit dem Kultur-Kahlschlag konnte er sich nicht durchsetzen, schon gar nicht, nachdem die Stadt dann schuldenfrei war.

Aber auch später nahm Vorjohann immer wieder die Rolle des Mahners ein. Seine Kritiker werfen ihm vor, immer dann die Schulden-Karte zu ziehen, wenn die politischen Gegner Sonderwünsche einbrachten. Wenn es um die Finanzierung von Schulen und Kitas ging, „fand“ Vorjohann immer Geld. Da tauchten häufig auch ein paar unerwartete Millionen Euro mehr an Steuereinnahmen auf. Galt es, unliebsame Projekte zu finanzieren, rief er eine Haushaltssperre aus, stoppte so sämtliche neue Investitionen. Insgesamt sieben Haushaltssperren verhängte Vorjohann in seinen 14 Jahren als Finanzbürgermeister.

Zu Hochform lief der Finanzchef 2011 auf. Fünf Jahre nach dem Verkauf der Woba hatte er Hinweise gefunden, dass der damalige Käufer, die Gagfah, immer wieder gegen Vertragsdetails verstoße. Bei Weiterverkäufen von Wohnungen sollen Sozialregelungen nicht an die neuen Eigentümer übertragen worden sein – eine Schlechterstellung der Mieter drohe. Die Stadt warf dem Unternehmen vor, in mehr als einhundert Fällen gegen den Kaufvertrag verstoßen zu haben. In einem Gerichtsverfahren wollte die Stadt mehr als eine Milliarde Euro an Strafzahlungen erstreiten. Vorjohann flog darauf aus dem Aufsichtsrat der Gagfah. Den Sitz hatte die Stadt sich beim Verkauf zusichern lassen. Am Ende gab es einen Vergleich: Die Gagfah zahlte 40 Millionen Euro für soziale Projekte, ein langwieriges Gerichtsverfahren wurde vermieden.

Dass Vorjohann immer wieder auch mit dem Stadtrat aneckt, gehört für ihn wahrscheinlich zum Geschäft. So kritisiert er kontinuierlich Linke, Grüne und SPD für deren „Klientelpolitik“, die viel Geld für „Wunschprojekte“ koste. Aber auch bei der CDU gibt es Unmut, weil sich Vorjohann eben nicht als „Parteisoldat“ entpuppt, sondern auch den eigenen Leuten sagen will, wofür Geld ausgegeben werden solle. Wäre es nach Vorjohann gegangen, hätte Dynamo Dresden kein neues Stadion bekommen. 2010 warf er Elternvertretern vor, sich nicht genug für die Sanierung ihrer Schulen einzusetzen. Es sei eine Frage der „Lobbyarbeit“. Schließlich habe der damals fast viertklassige Verein Dynamo ein neues Stadion erzwungen. Vorjohann wird immer wieder als „heimlicher Oberbürgermeister“ bezeichnet, egal wer gerade tatsächlich im Amt ist. Vorjohann hat neben Roßberg dessen langzeitigen Vertreter Lutz Vogel (parteilos), Helma Orosz (CDU) und nun Dirk Hilbert (FDP) erlebt.

So wie er die Räte immer wieder öffentlich kritisiert, tun es die Politiker auch mit ihm – eben weil auch Vorjohann Politik macht. Als Linke-Fraktionschef André Schollbach ihm allerdings vorwirft, er lasse Flüchtlinge länger als notwendig in Turnhallen, weil das für die Stadt am billigsten sei, explodiert Vorjohann: „Sie haben wohl eine Vollmeise!“

Nicht nur deshalb hagelte es zuletzt Kritik, weil die CDU Vorjohann zum neuen Bildungsbürgermeister macht. Der freut sich nun auf den neuen Job: „Schon deshalb, weil ich als Finanzbürgermeister meine Strategie in der Gestaltung des Haushaltes darauf ausgerichtet habe, dass Dresden die investive Priorität im Bereich Bildung fokussiert. Ich halte das für die beste Investition in die Zukunft.“ Er werde nun vom Generalisten zum Fachmann für Schulen, Kitas und Jugend. „Wenn ich ab Januar das Bildungsressort übernehme, kann ich mich konzentriert für die Umsetzung unserer investiven Schwerpunktsetzung Schulen und Kitas einsetzen. Daneben sehe ich erwartungsvoll der großen Verantwortung für die Aufgaben im Jugendamt entgegen.“

