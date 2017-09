Sieben Gründe für Wehrsdorfs Erfolg Der Ort hat den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ im Landkreis gewonnen. Denn er bietet viel.

zurück Bild 1 von 3 weiter In die moderne Wehrsdorfer Kita ist ein denkmalgeschützter Turm integriert. Mit dem Neubau wurde eine Industriebrache wiederbelebt. Das brachte dem Ort beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ Pluspunkte. © Uwe Soeder In die moderne Wehrsdorfer Kita ist ein denkmalgeschützter Turm integriert. Mit dem Neubau wurde eine Industriebrache wiederbelebt. Das brachte dem Ort beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ Pluspunkte.

Das Waldbad wurde vor der Schließung gerettet.

Florian Seiler, Juliane Buntrock, Sebastian Tilgner (v.l.) und die anderen vom Wehrdorfer Jugendklub organisieren regelmäßig öffentliche Veranstaltungen, kürzlich z. B. ein zweitägiges Open Air.

Der Oberlandort hat den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ auf Kreisebene gewonnen. Die Konkurrenz war hart. Außer Wehrsdorf traten auch Taubenheim, Spreewiese, Bluno, Liegau-Augustusbad und Häslich an. Eine Bewertungskommission besuchte alle Dörfer und kürte schließlich Wehrsdorf zum Gewinner. Im kommenden Jahr vertritt der Ort gemeinsam mit dem zweitplatzierten Bluno den Landkreis Bautzen beim Landeswettbewerb. Er hat viel zu bieten.

Alter Turm macht neue Kita zu einem besonderen Ort

Das moderne Haus der Kita Grünschnabel wurde erst vor knapp zwei Jahren eingeweiht. Doch ein Teil davon ist schon über 150 Jahre alt. Denn in den Neubau wurde ein denkmalgeschützter Turm integriert, in dem einst Leinwände bleichten. Jetzt dient er als Eingang, bietet aber auch einen großen Raum, in dem die rund 85 Kinder viel Platz zum turnen, spielen und feiern haben. Das Außengelände hinter der Kita wurde so gestaltet, dass viele große Bäume stehen bleiben konnten. Auch das fand bei der Wettbewerbs-Jury Anklang.

Aktive Vereine bringen Abwechslung in den Dorfalltag

Zwölf Vereine gibt es in Wehrsdorf. Sie haben zusammen etwa 700 Mitglieder; bei gerade mal rund 1 600 Einwohnern. Das Spektrum reicht vom großen Sportverein über den Obstbauverein bis hin zu Blasorchester und Volkschor. „Das Schöne ist, dass viele Vereine nicht nur für sich selbst agieren, sondern was fürs ganze Dorf machen“, sagt Ortsvorsteherin Sabine Schwaar. Als aktuelles Beispiel nennt sie das Natur- und Erntefest des Rassegeflügel- und Kaninchenzüchtervereins, das am Sonntag viel für Jung und Alt bietet.

DieGrundschule wird innen und außen umgestaltet

Viele Jahre ging es in der Wehrsdorfer Grundschule, die kürzlich ihr 140-jähriges Jubiläum feierte, sehr eng zu. Seit Kindergarten und Krippe ausgezogen sind, ist das vorbei. Schon kurz darauf richtete die Gemeinde Sohland neue Zimmer für den Hort ein. Jetzt plant sie den Umbau und die Sanierung des Hauses und auch die Umgestaltung der Außen- und Sportanlagen. Als sich die Bewertungskommission des Dorfwettbewerbs vor Ort umsah, stellten nicht Erwachsene die Schule vor, sondern Schüler. Das kam sehr gut an.

SchöneUmgebindehäuser prägen das Ortsbild

Ein Blick über das Dorf war das Erste, was die Bewertungskommission des Dorfwettbewerbs bei ihrem Besuch gezeigt bekam. Einige Wehrsdorfer begrüßten sie an der B 98 nahe der Sporthalle. Schon dabei wurde sichtbar, dass das Ortsbild von einer großen Anzahl denkmalgeschützter und liebevoll gepflegter Umgebindehäuser geprägt ist. Für Pluspunkte sorgt der Fakt, dass es in Wehrsdorf kein großes neues Wohngebiet gibt, sondern hinzu kommende Häuser in Lücken gesetzt wurden und werden. Das unverbaute Ortsbild lobt die Kommission ebenso wie Gestaltung von Grünflächen, die das Dorf schön in die Landschaft einbetten.

Viele kleine Unternehmen bieten Arbeitsplätze

Ein ausgewiesenes Gewerbegebiet sucht man in Wehrsdorf vergeblich. Reichlich Arbeitsplätze gibt es im Ort, der links und rechts der B 98 liegt, trotzdem. „Bei uns sind aktuell 74 Gewerbe angemeldet“, berichtet Ortsvorsteherin Sabine Schwaar. Vor allem Familienunternehmen gibt es in diesem Sohlander Ortsteil – von der Dachdecker-Firma über Tischlerei und Sattlerei bis hin zu Nudel-Manufaktur und Hofkäserei. Aber auch größere Betriebe sind ansässig, zum Beispiel das Unternehmen Augst Kunststoff-Produkte und der traditionsreiche Möbelhersteller Wehrsdorfer Werkstätten, der rund 100 Leute beschäftigt.

Rühriger Jugendklub lädt das ganze Dorf zum Feiern ein

Sein Treffpunkt befindet sich im Wald, doch der Wehrsdorfer Jugendklub ist mittendrin im Dorfleben. Die Mitglieder bleiben nicht nur unter sich, sondern laden regelmäßig andere Leute zum Feiern ein, zum Beispiel jedes Jahr zu Pfingsten. Erst kürzlich hatte der Verein ein zweitägiges Open-Air-Festival organisiert. Die meist langjährigen Mitglieder sind 20 bis 35 Jahre alt. Sie freuen sich, dass jetzt mit einigen 15- bis18-Jährigen Nachwuchs nachrückt. Somit hat der Klub Zukunft.

Engagierte retten Waldbad vor der drohenden Schließung

Vor 15 Jahren drohte dem Wehrsdorfer Waldbad die Schließung, weil die Gemeinde es aufgeben wollte. Dem Engagement des damals gegründeten Badvereins ist es zu verdanken, dass es offen blieb. Er hat die 80 Jahre alte Anlage Schritt für Schritt attraktiver gemacht, unter anderem das große Schwimmbecken abgedichtet, eine Wasseraufbereitung installiert, die denkmalgeschützten hölzernen Umkleidekabinen saniert und einen Spielplatz gebaut. Jeden August organisiert er ein Badfest. Im Jahr kommen jetzt im Durchschnitt 8 000 Besucher ins Waldbad.

zur Startseite