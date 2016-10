Sieben Gesuchte im Knast Beamte der Bundespolizei Berggießhübel konnten seit Dienstag zehn gesuchte Personen festnehmen. Sieben von ihnen sind nun in Haft.

© Symbolfoto: Andreas Weihs

Zehn Personen dingfest gemacht - das ist die Bilanz der Bundespolizei Berggießhübel. Die Beamten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel konnten seit Dienstag insgesamt zehn gesuchte Personen festnehmen. Für sieben von ihnen ging es auf direktem Weg in die Justizvollzugsanstalt nach Dresden, wo sie jetzt Freiheitsstrafen von zusammen 525 Tagen verbüßen.

Bereits am Dienstag konnten die Beamten auf der A 17 einen 40-jährigen Luxemburger festnehmen, der wegen Straßenverkehrsgefährdung verurteilt wurde. Kurz darauf war ebenfalls auf der A 17 für einen 48-jährigen Ukrainer die Fahrt beendet, da er wegen Betrugs gesucht wurde. Kurz vor Mitternacht kontrollierten die Beamten im Stadtgebiet Pirna einen 32-jährigen Deutschen, der wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 225 Tagen verurteilt wurde.

Am Mittwoch wurden bei Kontrollen auf der A 17 drei rumänische Staatsangehörige (29, 30, 55) festgestellt, die unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung, Betrug und gemeinschaftlichen Diebstahls gesucht wurden. Der 29-Jährige konnte jedoch seine Reise fortsetzen, da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 677 Euro bezahlen konnte.

Gleich vier Gesuchte stellten die Beamten am Donnerstag bei ihren Kontrollen fest. In Altenberg schnappten die Beamten eine 43-jährige Bulgarin, die wegen Diebstahls gesucht wurde. Nachdem sie die Geldstrafe in Höhe von 227 Euro beglichen hatte, konnte sie ihre Fahrt fortsetzen. Für zwei Serben (21, 22) und einen 22-jährigen Rumänen war die Reise auf der A 17 vorerst beendet. Lediglich der 21-jährige Serbe konnte seine Reise fortsetzen, nachdem er die Geldstrafe wegen Diebstahls in Höhe von 296 Euro beglichen hatte. Für den anderen Serben und den Rumänen, die wegen Erschleichen von Leistungen, Betrug und Diebstahl gesucht wurden, ging es direkt ins Gefängnis nach Dresden, teilt die Bundespolizei mit. (szo)

