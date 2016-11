Sieben Festnahmen bei Rocker-Razzia Den Männern der Organisation „Osmanen Germania“ wird unter anderem versuchter Mord vorgeworfen. Bei der Razzia in Hessen und im Saarland waren rund 1 500 Polizisten im Einsatz.

Mitglieder der Rockergruppe „Osmanen“ bei einer Boxveranstaltung in der Stadthalle von Offenbach. © dpa

Die Polizei kam im Morgengrauen: Rund 1 500 Beamte haben am Mittwoch in zahlreichen Bundesländern Räumlichkeiten der rockerähnlichen Vereinigung der Osmanen Germania durchsucht. Politiker sprechen von einem Schlag gegen die Organisierte Kriminalität. Doch was ist das überhaupt für eine Gruppe? Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu:

Was war der Anlass der Razzia?

Am Anfang stand ein Ermittlungsverfahren im hessischen Offenbach. „Es gab zunächst Hinweise auf ein Vereinsheim, wo verstärkt kriminelle Aktivitäten zu beobachten waren“, sagt Hessens Landespolizeipräsident Udo Münch. In Dietzenbach bei Offenbach schlägt das Herz des „Osmanen Germania Boxclub“ - hier ist der Sitz ihres sogenannten World Chapters und ihres Oberpräsidenten.

Wer sind die Osmanen? Und was ist mit „rockerähnlich“ gemeint?

Ähnlich wie Motorradrocker haben auch die Osmanen ihre eigenen Gesetze und Aufnahmerituale. Ihren Lebensunterhalt bestreiten sie nach Erkenntnissen von Ermittlern unter anderem im Drogen- und Rotlichtmilieu. Motorräder spielen in ihrer Selbstdarstellung nicht so eine prägende Rolle wie etwa bei den Hells Angels - bei dem Boxclub steht der Ring im sportlichen Vordergrund.

Was wird der Gruppe vorgeworfen?

Weil die Ermittlungen noch laufen, sind bisher erst wenige Einzelheiten bekannt. Zu den Geschäftsfeldern der Gruppe sollen Drogen- und Waffenhandel gehören. Bei den Durchsuchungen wurden nach Angaben von Hessens Landespolizeipräsident Schusswaffen sichergestellt.

Drei festgenommenen Männern wird nach Angaben des saarländischen Innenministers Klaus Bouillon versuchter Mord vorgeworfen: Sie sollen Anfang August einen Handgranaten-Anschlag auf ein Shisha-Café in Saarbrücken begangen beziehungsweise in Auftrag gegeben haben. Vorangegangen waren Auseinandersetzungen zwischen den Osmanen und den kurdischen Bahoz.

Was war das Ziel der Durchsuchungen?

Beweismaterial sollte sicher gestellt werden, außerdem sollen Straftaten aufgeklärt und Täter ermittelt werden. Bei den Durchsuchungen wurden auch Speichermedien sichergestellt. Die Ermittler hoffen, daraus mehr über die Struktur der Organisation zu erfahren. Die Auswertung werde aber sicher einige Zeit dauern, sagt der hessische Innenminister Peter Beuth. Mit der Aktion ist auch die Botschaft verbunden, dass ein rechtsfreier Raum nicht zugelassen und ein „Recht des Stärkeren“ in Deutschland nicht geduldet wird.

Wie groß ist die Gruppe der Osmanen Germania?

Bisher ging das hessische Landeskriminalamt von etwa 70 bis 80 Osmanen in Hessen aus. Allerdings scheint es eine dynamische Entwicklung zu geben: Landespolizeipräsident Münch sagte am Mittwoch, mittlerweile werde die bundesweite Mitgliederzahl auf etwa 1 500 geschätzt. (dpa)

