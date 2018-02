Sieben Fakten zu Neustadts Wirtschaft

1. Die größten Arbeitgeber haben bekannte Namen

In der Gewerbestatistik wird zwischen Industrie, Dienstleistungen, Handel und sonstigen Branchen unterschieden. Wer in den einzelnen Sparten die Nase vorn hat, also die meisten Arbeitsplätze zu vergeben hat, ist keine Überraschung. Die großen Industriebetriebe Capron, Gerodur, WTK und Veritas sind da zu nennen, wie schon in den Jahren zuvor. „Auch der ASB-Ortsverband ist mit einer der größten Arbeitgeber in der Region“, sagt Stadtsprecherin Sarina Mann.

2. Die Zahl der Gewerbe hat in den letzten Jahren abgenommen.

Zwar sieht die Stadt Stabilität im angemeldeten Gewerbe, die Zahlen sprechen aber dagegen. Waren es im Jahr 2015 noch 898 Gewerbe, so waren es im letzten Jahr nur noch 858. Davon dient der Großteil, rund drei Viertel, dem Haupterwerb, die restlichen dienen dem Nebenerwerb.

3. In Neustadt kann man gut und viel essen gehen.

Wen in Neustadt und seinen Ortsteilen der Hunger plagt, der hat eine große Auswahl. 31 Gaststätten- und Imbissbetriebe gibt es insgesamt. Die Gastronomie hat es auch in Neustadt nicht leicht. Nur noch wenige junge Menschen absolvieren eine Berufsausbildung als Koch oder Kellner. Gaststätten mit langer Tradition müssen deshalb irgendwann schließen, wenn sich kein Nachfolger findet. Ein Beispiel: der „Bürgergarten“ in der Bahnhofstraße. Wittigs, die die Gaststätte betrieben haben, haben sich in den Ruhestand verabschiedet.

4. Im Baumarkt hat man den meisten Platz zum Einkaufen.

Auf den ersten Blick ist Kaufland der größte Markt in der Stadt. Das stimmt aber nicht ganz. Mehr Quadratmeter bietet der Baumarkt nebenan. Der Häntzschel Bau- und Gartenmarkt ist durch seine Freifläche das größte Handelsgewerbe in Neustadt. Neuer Gesellschafter der Firma ist seit dem 1. Januar die Raiffeisen-Handelsgenossenschaft eG Kamenz, die diesen Standort als BHG Hagebaumarkt fortführen wird.

5. In Neustadts Gewerbe ist ständig Bewegung.

Betriebe kommen und gehen. In Neustadt wurden im vergangenen Jahr 46 Gewerbe angemeldet. Dazu zählen unter anderem 14 aus der Branche Dienstleistungen und zehn aus der Sparte Handel. Dem stehen 69 Abmeldungen und 60 Ummeldungen im Jahr 2017 gegenüber. „Das hängt unter anderem damit zusammen, dass viele Gewerbetreibende sozialversicherungspflichtige Tätigkeiten aufgenommen haben und damit ihre Selbstständigkeit aufgegeben haben“, heißt es in der Statistik, die die Stadtverwaltung jährlich erstellt.

6. Es gibt nur wenige hauptberufliche Bauern. Neustadts Landwirte betreiben ihre Höfe vor allem in ihrer Freizeit. Von den 121 Betrieben sind gerade einmal 21 im Haupterwerb angemeldet. Das Unternehmen mit den meisten Flächen ist die Grenzland Moddemann GmbH mit Sitz in Zeithain und Neustadt. Der Großhandel vertreibt Getreide, Saatgut und Futtermittel.