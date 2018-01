Sieben Fahrzeuge zerkratzt Die Polizei sucht Zeugen, die zur Aufklärung der Sachbeschädigungen in Reinholdshain beitragen können.

Dippoldiswalde. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag der vergangenen Woche beschädigten Unbekannte sieben Gebrauchtwagen, die auf dem Gelände eines Autohauses am Industriering in Reinholdshain standen. Die Täter zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand den Lack der Fahrzeuge und verursachten einen Sachschaden von rund 8 000 Euro. Die Polizei fragt: Wer hat in der Nacht Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Autohauses beobachtet, die mit den Beschädigungen in Verbindung stehen könnten? Wer kann sonst Angaben zu der Tat machen? Hinweise nehmen das Polizeirevier Dippoldiswalde sowie die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 entgegen.

Polizeibericht vom Dienstag zurück 1 von 3 weiter In Graben gefahren Stolpen. Eine 20-jährige fuhr am Dienstag, kurz vor 9 Uhr, mit einem VW Polo auf der S159 von Stolpen in Richtung B6. Auf gerader Straße kam sie mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab fuhr fast 100 Meter im Straßengraben entlang, bevor der Polo gegen einen Baum prallte. Dabei wurde die junge Frau verletzt, sie kam per Rettungswagen ins Uniklinikum nach Dresden. Am Pkw entstand Sachschaden, das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Bis gegen 10.45 Uhr kam es zu Behinderungen, die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (mf) VW T4 gestohlen Bad Schandau. Von einem Parkplatz an der B172 in Schmilka stahlen Unbekannte zwischen Donnerstagabend und Montagmittag einen grauen VW T4 Caravelle. Mit rund 4000 Euro wurde der Zeitwert des 1989 erstmals zugelassenen Kleintransporters angegeben. Auto prallte gegen Geländer Stolpen. Ein 26-Jähriger fuhr am Montagnachmittag mit einem Skoda Octaviaauf der Hauptstraße in Langenwolmsdorf. In Höhe eines Autohauses kam er aus bislang unbekannter Ursache mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte gegen ein Geländer. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 16000 Euro beziffert.

