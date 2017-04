Sieben Einbrüche in einer Nacht Unbekannte sind in Zittau in mehrere Häuser eingedrungen. Ähnliches passierte bereits vor mehr als zwei Monaten.

Einbrecher sind in mehreren Zittauer Straßen unterwegs gewesen. © Matthias Weber

Einbrecher sind in der Nacht zum Sonntag in Zittau in mehrere Häuser eingedrungen. Darüber informiert Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz am Montag. Betroffen sind Häuser auf der Eisenbahn-, Burg-, Äußeren Weber- und Dresdner Straße sowie Tongasse. Durchwühlt wurden die Kellerboxen. Die Kriminellen entwendeten unter anderem zwei Fahrräder, diverse Kleidungsstücke, Druckerzubehör sowie Lebensmittel. An einem Gebäude an der Neue Straße und drei Häusern an der Eisenbahnstraße scheiterten die Einbrecher an den Eingangstüren. Der Stehlschaden wird insgesamt auf rund 1700 Euro geschätzt, der Sachschaden auf etwa 900 Euro.

Im Fall der Dresdner Straße haben die Einbrecher das Erdgeschoss und Wohnzimmer des Einfamilienhauses durchsucht, während die Bewohner im Obergeschoss schliefen. Entwendet wurde ein Tablet-PC sowie Bargeld. Mit einem im Flur gefundenen Schlüssel öffneten die Diebe den vor dem Gebäude abgestellten Renault und entwendeten zwei Sonnenbrillen. Den Stehlschaden schätzte der Eigentümer auf rund 1000 Euro, den Sachschaden auf etwa 250 Euro. Ein ähnlicher Fall passierte Anfang Februar. Da hatten Einbrecher versucht, in der Innenstadt in mehrere Häuser einzudringen, scheiterten aber in allen Fällen. Sie hinterließen einen Sachschaden von etwa 2600 Euro. (SZ)

Aktualisiert um 15.30 Uhr

