Sieben Bewerber für Chef-Posten Das Sorbische National-Ensemble in Bautzen soll künftig von einer Doppelspitze geleitet werden.

Das Gebäude des Sorbischen Nationalensembles ( SNE ) in Bautzen. © Uwe Soeder

Sieben Bewerber aus Deutschland und Europa haben sich auf die Stelle des Intendanten am Sorbischen National-Ensemble (SNE) beworben. Wie Jan Budar, Direktor der Stiftung für das sorbische Volk, sagt, haben die Kandidaten ihre Konzepte für das Drei-Sparten-Haus einer Auswahlkommission vorgestellt. Über deren Empfehlung wird der Stiftungsrat bei seiner außerordentlichen Sitzung am 19. Oktober in Cottbus beraten. „Ich hoffe, dass wir zu einem Ergebnis kommen“, sagte Budar.

Mit der Neubesetzung der Intendanz reagiert der Stiftungsrat vor allem auf den Wunsch der Tänzer, Sänger und Musiker des Ensembles. Der Posten war seit Juli 2015 vakant. Die damalige Intendantin hatte ihre Aufgabe mit der Begründung niedergelegt, sich neuen Aufgaben widmen zu wollen. Die Geschäftsführung übernahm Diana Wagner. Künftig soll das Haus nun von einer Doppelspitze geleitet werden.

Nach Angaben des SNE besuchen pro Jahr 37 000 Zuschauer die Programme. Im Ensemble sind derzeit rund 100 Mitarbeiter beschäftigt. (mis)

zur Startseite