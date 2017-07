Sieben Autos schwer beschädigt

Sieben Autos beschädigt Bautzen. Einem Sattelzug ist am Donnerstagabend auf der A 4 zwischen Weißenberg und Bautzen Ost ein Reifen geplatzt. Die Reifenteile verstreuten sich auf der Fahrbahn in Richtung Dresden. Sieben Autos fuhren in der Dunkelheit über die Karkassenteile. Dabei nahmen die Wagen derart Schaden, dass sie nicht weiterfahren konnten. Schaden: etwa 18500 Euro. Vier Abschleppdienste rückten an, um die defekten Pkw abzutransportieren. Die Aufräumarbeiten dauerten etwa dreieinhalb Stunden. Der 43-jährige Fahrer des Sattelzuges hatte auf einem Parkplatz in der Nähe gestoppt, aber nicht die Polizei informiert.

Sattelzug nach Unfallflucht gestellt Ottendorf-Okrilla. In der Nacht zu Freitag kollidierte auf der A 4 am Beginn der Baustelle bei Ottendorf-Okrilla ein Sattelzug mit einem Mazda 6. Die 22-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. An ihrem Wagen entstand Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Das Gespann fuhr weiter. Die junge Frau konnte der Polizei jedoch das Kennzeichen des Sattelaufliegers mitteilen. Eine Streife entdeckte den Sattelzug einige Zeit später auf einem Parkplatz am etwa 80 Kilometer entfernten Grenzübergang bei Ludwigsdorf. Der 25 Jahre alte Fernfahrer wird sich zum Vorwurf der Unfallflucht rechtfertigen müssen.

Brand in Einfamilienhaus Sohland. In einem Einfamilienhaus in Sohland an der Spree ist am Donnerstagmittag ein Brand ausgebrochen – offenbar im Bereich der Küchenzeile, heißt es von der Polizei. Freiwillige Feuerwehren der Region rückten mit zehn Fahrzeugen und 42 Kameraden an. Sie löschten den Schwelbrand. Verletzte gab es nicht, die Bewohner des Hauses in der Alten Dorfstraße waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 20000 Euro. Ein Brandursachenermittler führte am Freitagvormittag die Untersuchungen vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

Betäubungsmittel gefunden Bautzen. Bei Durchsuchungen am Donnerstagnachmittag in Bautzen hat die Polizei geringe Mengen Betäubungsmittel sichergestellt. Ein Mitarbeiter der Asylbewerberunterkunft in der Flinzstraße hatte mitbekommen, dass ein 18-jähriger Bautzener bei einem 19-jährigen Bewohner aus Tunesien vermutlich Drogen gekauft hatte. Er informierte die Polizei. Kriminalpolizisten durchsuchten das Zimmer des Tunesiers und fanden wenige Gramm Marihuana. Auch bei dem jungen Käufer wurde eine kleine Menge Rauschgift entdeckt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit sowie Erwerbes von Betäubungsmitteln.

Raser erwischt. Bautzen. Bei einer Tempokontrolle in der Nacht zum Freitag auf der A 4 zwischen Salzenforst und Bautzen-West wurde jedes elfte Fahrzeug geblitzt, weil es zu schnell unterwegs war. Erlaubt sind in dem Bereich 120 km/h. Ein im Raum Niesky zugelassener BMW raste mit 189 km/h durch die Lichtschranke. Der Fahrer hat mindestens zwei Monate Fahrverbot, 440 Euro Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg zu erwarten. Insgesamt passierten rund 3900 Fahrzeuge in sechs Stunden die Messstelle. 340 Fahrzeughalter bekommen Post von der Bußgeldstelle der Landesdirektion

Verdächtige Geräusche Pulsnitz. Verdächtige Geräusche aus der Wohnung über ihr bemerkte am Donnerstagmittag eine Bewohnerin der Wettinstraße in Pulsnitz. Als auf das Klingeln und Rufen keine Antwort kam und dafür das Winseln immer lauter wurde, vermutete die besorgte Frau einen Menschen, der Hilfe braucht. Sie wählte den Notruf. Noch bevor die alarmierte Feuerwehr die Wohnungstür gewaltsam öffnete, kam der Bewohner zurück. Wie sich herausstellte, war der 27-Jährige einkaufen gegangen und hatte seinen Hundewelpen allein gelassen. Der Vierbeiner war die Einsamkeit noch nicht gewöhnt und hatte herzzerreißend nach seinem Herrchen gerufen.

Unfallflucht schnell aufgeklärt Bretnig. Der Besitzer eines blauen VW Touran stieß am Donnerstagmorgen am Klinkenplatz in Bretnig beim Ausparken gegen einen daneben stehenden Peugeot. Anschließend fuhr er ungeachtet dessen davon. Der Fahrzeughalter des Peugeot stand da aber genau neben seinem Wagen und sah den Zusammenstoß. Er notierte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. Eine Streife ermittelte den Unfallflüchtigen. Es handelte sich um einen 55-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit der Unfallflucht befassen.