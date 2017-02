Gut zu wissen Sieben auf einen Streich Auf einem Firmengelände taucht ein ganzer Wurf Hundewelpen auf. Die Mitarbeiter wissen sich zu helfen.

Notunterkunft in der Blechkiste: Gleich sieben Schäferhund-Welpen tauchten am Mittwoch auf dem Gelände der Firma Stratos in Pausitz auf © privat

Normalerweise entstehen auf dem Gelände der Firma Stratos in Riesa Gehäuse, Schränke oder Blenden aus Blech. Am Mittwochvormittag mussten sich die Mitarbeiter des Unternehmens an der Nickritzer Straße allerdings zunächst als ehrenamtliche Hundefänger betätigen. Denn gegen 8.30 Uhr spazierte ein ganzer Wurf junger Schäferhunde über das Gelände. „Zuerst waren nur zwei zu sehen, die auf dem Hof herumrannten“, berichtet Geschäftsführer Andreas Staroske. „Aber dann kamen noch fünf Welpen nach.“

Die Stratos-Mitarbeiter schalteten schnell. „Wir hatten Angst, dass die Hunde auf die Straße rennen“, erklärt Andreas Staroske. Also fingen er und seine Mitarbeiter die kleinen Ausbrecher erst einmal ein. „Das war schnell erledigt, die Hunde sind ja sehr zahm.“ Nach wenigen Minuten konnten die Tiere ihr zwischenzeitliches Domizil beziehen. Wie es sich in einem Metallbaubetrieb gehört, stellten ihnen die Stratos-Mitarbeiter eine geräumige Blechkiste bereit. „Die stammte aus unserem Lager“, erklärt Andreas Staroske. Normalerweise bewahrt die Firma dort Blechteile auf, nun diente sie als provisorisches Quartier für die Vierbeiner. Vor allem, weil sie „ausbruchssicher“ sei, so Staroske: „Die Wände sind ungefähr einen Meter hoch.“ Zu hoch jedenfalls für die jungen Schäferhunde.

Nachdem die Tiere eingefangen waren, machte sich der Chef daran, den Besitzer ausfindig zu machen. „Zuerst haben wir den Tierarzt angerufen – der hat schließlich am ehesten den Überblick darüber, wo gerade jemand Welpen hat.“ Zusätzlich startete Andreas Staroske einen Aufruf auf Facebook. Er veröffentlichte das Foto der sieben Streuner, zusammen mit der Frage „Wer vermisst seine 7 Hundewelpen?“ Während die Suche nach dem Besitzer anlief, genossen die kleinen Hunde die Aufmerksamkeit. „Sie haben schon für Aufsehen gesorgt“, scherzt Andreas Staroske. So mancher der 30 Mitarbeiter sei etwas länger am provisorischen Hundezwinger stehengeblieben, um die Welpen zu streicheln.

Aus Arbeitgebersicht ist es also nur gut, dass die Suche nach dem Herrchen schnell Früchte trug: Ungefähr eine Stunde später kam ein Mann aus der Nachbarschaft aufs Firmengelände und holte die sieben Ausreißer ab. Sage noch einer, die sozialen Netzwerke seien zu nichts gut! „Ich kann nicht genau sagen, ob er es selbst auf Facebook gelesen hat, oder auf Umwegen davon erfuhr“, sagt Staroske. Vielleicht habe er auch einfach das Kläffen der Hunde gehört. „Die haben ja ziemlich Radau gemacht.“

Dass Hundewelpen aus ihrem Zuhause ausbüxen, komme schon ab und zu vor, sagt Riesas Tierheim-Leiter Uwe Brestel. „Wir hatten vor ungefähr zwei Jahren mal so einen Fall.“ Damals seien es drei oder vier junge Rottweiler gewesen, die in der Nähe von Strehla einen gemeinsamen Spaziergang unternommen hatten und dann von Anwohnern gefunden wurden, wie sie „mitten über die Chaussee“ spazierten. „Ich glaube, damals war nach starkem Wind ein Zaun umgeknickt, sodass sie abhauen konnten. In solchen Fällen werden meistens wir angerufen, oder die Feuerwehr“, erklärt Brestel. Es sei denn natürlich, die Finder könnten die Tiere gleich dem Besitzer zuordnen. Der Fall der Rottweiler-Welpen war laut Brestel besonders kurios – denn wenig später kam auch noch die Mutter der Jungen ins Tierheim. „Sie war auch abgehauen, weil sie ihre Kinder gesucht hat.“ Im Tierheim auf Gut Göhlis sei die Familie dann wieder zusammengeführt worden. „Die Hündin hat sich sehr gefreut, sie waren ein Herz und eine Seele.“

Ähnlich herzlich fiel nun auch das Wiedersehen an der Nickritzer Straße aus, berichtet Andreas Staroske. Und er betont: „Auch wir waren froh, dass die Geschichte so schnell ein gutes Ende genommen hat.“

