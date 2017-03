Sie wollten nicht nur spielen Er hat kein Geld, aber zeitweise bis zu 18 Hunde. Die wachsen einem Meißner über den Kopf und bringen ihn vor Gericht.

Zu zweit oder im Rudel stacheln sich freilaufende Hunde mitunter gegenseitig an. Auch die Hunde des Angeklagten, die mit den abgebildeten nicht identisch sind, handelten wohl so und bissen eine Frau. © Florian Schuh/dpa

Der 29-jährige Meißner ist ein Hundefreund. Doch die Haltung wächst dem Studenten offenbar über den Kopf. Zeitweise hatte er bis zu 18 Hunde auf seinem 1 600 Quadratmeter großen Grundstück, das er von seiner Oma erbte. Die Tiere, die er offenbar nicht im Griff hat, machen immer wieder Ärger. Soviel, dass das Ordnungsamt einschreitet. Er bekommt unter anderem die Auflage, die Tiere zwischen 22 und 6 Uhr im Haus einzusperren und auch die Fenster zu schließen. Nachbarn hatten sich immer wieder über Lärm und darüber beschwert, dass die Hund frei herumliefen.

Offenbar hält sich der Meißner an die Auflage, dennoch kommt es wieder zu einem Vorfall. Kurz vor der gegen ihn amtlich verordneten „Ausgangssperre“ für die Hunde, lässt er an einem Novemberabend vorigen Jahres zwei der Tiere nochmals raus zum Gassigehen aufs Grundstück. Das hat er nach eigenen Angaben mit einem 1,80 Meter hohen Zaun auf der Straßenseite gesichert. Die anderen Zäune sind 1,50 Meter hoch. Zusätzlich habe er noch einen Elektrozaun installiert, sagt der Meißner. Dennoch gelingt es den beiden Mischlingshunden, die er aus Rumänien mitgebracht hat, an diesem Abend, vom Grundstück auszubüchsen. Einer von ihnen beißt eine Frau, eine Nachbarin des Angeklagten. Sie erleidet eine etwa fünf Zentimeter lange Bisswunde am rechten Oberschenkel. Nun sitzt der Meißner Hundehalter wegen fahrlässiger Körperverletzung vor Gericht.

Wortreich, weit ausholend und immer wieder in Details abschweifend erzählt der Student von seinen Hunden. Insgesamt fünf Tiere habe er aus Rumänien mitgebracht, die meisten seiner 18 Hunde, die er einst hatte, habe er inzwischen vermittelt. Die beiden, um die es hier geht, seien ganz liebe Tiere gewesen. Wieso sie ausrissen und jemanden bissen, kann er sich zunächst nicht erklären. „Das Gartentor war geschlossen, der Zaun dicht“, sagt er. Als er die Tiere nach zehn Minuten wieder reinholen wollte, habe er nach ihnen gepfiffen, sie seien aber entgegen sonstiger Gewohnheit nicht gekommen. „Da wurde ich unruhig“, sagt er. Und siehe da, das Gartentor war eben nicht geschlossen. Ein Bekannter aus Rumänien, der zuvor bei ihm zu Besuch war, habe es nicht richtig verschlossen, sagt er.

Obwohl er seine Schuld zugibt, hat er gegen den Strafbefehl Einspruch eingelegt. Er sollte eine Geldstrafe zahlen, doch das könne er nicht. „Ich habe kein Einkommen, werde von Angehörigen mit 150 Euro im Monat unterstützt, hole mir mein Essen aus dem Müll“, sagt der Mann. Kein Geld, aber zeitweise bis zu 18 Hunde?

Schon wenige Monate zuvor gab es einen Vorfall mit den beiden Hunden. Damals hatte die Staatsanwaltschaft aber das Ermittlungsverfahren eingestellt. Nach der jetzt angeklagten Attacke habe es keine Vorfälle mehr gegeben, sagt der Mann. Kein Wunder, denn die Hunde besitzt er nicht mehr. Obwohl die Sache klar ist, will der Angeklagte unbedingt die Geschädigte als Zeugin hören. „Ich möchte wissen, was und wie es passiert ist“, sagt er dem Richter. Der empfiehlt ihm, das außerhalb des Gerichtssaales zu klären, schließlich ist es seine Nachbarin. Der Richter reduziert die Geldstrafe wegen des geringen Einkommens auf 150 Euro, das sind 30 Tagessätze zu fünf Euro. Die kann er auch abarbeiten. Dann muss er 150 Arbeitsstunden leisten. Das will er machen: im Tierheim.

