Sie wollte das Tütchen haben

Betrunken auf dem Rad unterwegs Radebeul. Eine Streife des Polizeireviers Meißen bemerkte am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr eine Fahrradfahrerin (29), die schlangenlinienfahrend und ohne Beleuchtung auf der Meißner Straße unterwegs war. Die Beamten kontrollierten die Frau und führten einen Atemalkoholtest bei ihr durch. Dieser ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Polizisten veranlassten daraufhin eine Blutentnahme und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Kinderwagen angezündet Coswig. Unbekannte setzten am Sonntagabend einen Kinderwagen in Brand, der im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Lößnitzstraße abgestellt war. Ein Mieter bemerkte den Brandgeruch und löschte das Feuer. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unter Drogen gefahren Großenhain. Ein VW Passat mit defektem Abblendlicht fiel Großenhainer Polizisten am Sonntagabend gegen 19 Uhr auf der Skassaer Straße im Großenhainer Ortsteil Wildenhain auf. Bei der Kontrolle des Fahrers (32) stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine. Desweiteren war der 32-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Damit endete für den Mann die Weiterfahrt. Es folgten eine Blutentnahme sowie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.

Riskantes Überholen, Zeugen gesucht Lommatzsch. Die Polizei sucht Zeugen eines riskanten Überholmanövers auf der Staatsstraße 32 von Döbeln nach Lommatzsch am Freitag gegen 12.15 Uhr im Lommatzscher Ortsteil Schwochau: Ein Traktor (Fahrer 27) befuhr die Straße in Richtung Lommatzsch. In Höhe des Abzweiges Schwochau überholte ein VW Polo trotz Gegenverkehr den vor ihm fahrenden Traktor. Sowohl der Traktorfahrer als auch das Fahrzeug im Gegenverkehr mussten voll abbremsen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Dennoch streife der Polo den Traktor und riss sich den rechten Außenspiegel ab. Der Polo setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Der Traktorfahrer hatte die Teile des Außenspiegels gesichert und die Polizei informiert. Am Wochenende meldete sich die Fahrerin (82) des VW Polo bei der Polizei. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und sucht insbesondere den Fahrer oder die Insassen des entgegenkommenden Pkw, der eine Gefahrenbremsung einleiten musste. Es soll sich um einen Kleinwagen handeln. Hinweise bitte an das Polizeirevier Meißen oder unter der Rufnummer 0351 483 22 33 an die Polizeidirektion Dresden.

Einbruch in Büro Wilsdruff. In der Nacht zum Samstag brachen Unbekannte in ein Büro an der Nossener Straße in Wilsdruff ein. Die Täter hebelten ein Fenster sowie eine Tür im Inneren auf und durchsuchten die Räume. In der Folge stahlen sie mehr als 1.000 Euro Bargeld. Der Sachschaden beträgt rund 1.400 Euro.