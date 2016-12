Sie wollen nur spielen Gesellschaftsspiele, Brett- und Kartenspiele und das alles ganz ohne: Am Mittwoch wurde im Pfarrhaus analog gespielt.

zurück Bild 1 von 2 weiter Der Spieleklassiker „Monopoly“ erfreute sich der größten Beliebtheit. Aber auch Karten- und Anlegespiele waren gefragt beim „analogen“ Spieletag. © Klaus-Dieter Brühl Der Spieleklassiker „Monopoly“ erfreute sich der größten Beliebtheit. Aber auch Karten- und Anlegespiele waren gefragt beim „analogen“ Spieletag.

Ohne Steckdose und Internetverbindung: Holm Engelmann hat alle seine privaten Brett- und Würfelspiele mitgebracht.

Auf die eine oder andere Million kommt es an diesem Vormittag nun wirklich nicht an. Bahnhöfe gehen innerhalb weniger Minuten genauso schnell über den Tisch des Zabeltitzer Pfarrhauses wie Straßen und Villen. Mit Begeisterung kaufen und verkaufen Vanessa, Tony und Michelle alles, was das über Generationen hinweg beliebte „Monopoly“ hergibt. Vergessen sind das neue Handy, welches es vor ein paar Tagen zu Weihnachten gegeben hat, und die heruntergeladenen Spiele, mit denen sich einige der Mädchen und Jungen sonst stundenlang im Kinderzimmer tummeln. Alle Spielfreudigen ab acht Jahren sind an diesem Mittwoch ins Zabeltitzer Pfarrhaus eingeladen. Wer möchte, durfte sogar eigene Spiele mitbringen. Einzige Bedingung allerdings: Sie dürfen nicht elektronischer Art sein. „Mein Sohn und ich spielen zu Hause immer mal ganz gern miteinander ein Gesellschaftsspiel und deshalb hatte ich die Idee, einen solchen analogen Spieletag zu veranstalten“, erklärt Holm Engelmann. Gemeinsam mit Gemeindepädagogin Beate Sangkuhl habe er ab neun Uhr auf die Uhr geschaut und gewartet, ob jemand ihrer Einladung folgen würde. Dass dann gleich mehrere Familien und zahlreiche Kinder gekommen seien, hat die Organisatoren sehr gefreut. „Natürlich ist uns klar, dass die Mädchen und Jungen daheim natürlich auch mal vor dem Computer sitzen oder am Handy spielen. Es geht auch gar nicht darum, das generell zu verbieten“, betont Holm Engelmann. Aber Zusammenkünfte wie die in Zabeltitz könnten eben anregen, so der 41-Jährige, auch die Freude an herkömmlichen Brett- und Kartenspielen nicht zu verlieren.

Dass es davon sehr viele verschiedene gibt, wissen Kerstin und Michael Bergk längst. Die Beiden sind extra mit ihren Kindern Simon, Elisa und Felix aus dem benachbarten Großenhain gekommen. Zwar gelinge es im Alltag nicht so häufig, dass alle Fünf gemeinsam um den Tisch herum sitzen und etwas zusammen spielen. „Aber in jeweiligen Gruppen verteilt, tun wir das schon gern und oft“, verrät Kerstin Bergk. Während in ihrer eigenen Kindheit vor allem Mikado oder Mensch-ärgere-dich-nicht gespielt worden sei, stünden jetzt Würfel, Strategie- oder Kartenspiele hoch im Kurs. „Ich kann mich noch gut an die Zeiten erinnern, in denen wir uns beispielsweise das ja nicht in der DDR erhältliche Spiel Monopoly selbst gebastelt haben“, sagt Michael Bergk und lacht. Heute werde das zwar in der eigenen Familie auch noch gern gespielt. Aber mit den Jungen sei Skat gerade auch schon ganz angesagt.

Vanessa, Tony und Michelle indes haben mittlerweile jeder einen Packen Geld vor sich liegen. Zwei Millionen Euro für das erste Haus am Platze? „Ich weiß, dass das viel Geld ist. Da könnte man Millionen von Kaugummis dafür kaufen“, rechnet der elfjährige Spieler mit ernster Miene vor. Recht hat er. Von Brett- und sonstigen Spielen ganz zu schweigen.

Der nächste analoge Spielevormittag im Pfarrhaus findet in den Winterferien statt: 15. Februar, wieder ab 9 Uhr.

