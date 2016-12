„Sie wissen nicht, ob sie Macho oder Hausmann sind“ Als Gleichstellungsbeauftragte setzt sich Angelika Gerhardt für Radebeuler Frauen ein. Doch auch Männern hilft sie.

Angelika Gerhardt ist seit 2014 Gleichstellungsbeauftragte und hat seit dem viele Veranstaltungen organisiert. © privat

Seit 1949 steht es im Grundgesetz: Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Doch eine vollkommene Gleichstellung der Geschlechter im Alltag ist bis heute keine Realität. Viele Städte beschäftigen deshalb Gleichstellungsbeauftragte, die sich für die Belange von Frauen einsetzen. In Radebeul macht diesen Job Angelika Gerhardt.

Frau Gerhardt, in welchen Bereichen herrscht nach wie vor keine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau?

Oft sind Frauen im täglichen Leben benachteiligt. Weil Frauen häufiger in schlecht bezahlten und tarifgebundenen Branchen und Berufen arbeiten, weniger oft in Führungspositionen vertreten sind und zudem häufiger als Männer im Niedriglohnsektor tätig sind, bestehen Lohnunterschiede. Auch sind besonders alleinstehende Frauen häufiger von Altersarmut betroffen und nach dem Erwerbsleben auf Sozialhilfen angewiesen. Wegen der hohen Arbeitslosigkeit von Frauen nach der Wende mussten sie für sich neue Perspektiven finden in Bezug auf Beruf, Ausbildung und Familie.

Es ist ja häufig vom reichen Radebeul die Rede. Gibt es hier deshalb weniger solcher Fälle?

Das kann ich mir nicht vorstellen. Die Frauen, die ich betreue und berate, haben ganz unterschiedliche Lebensläufe. Auch in Radebeul gibt es Frauen, die Hilfe brauchen und dankbar sind für den Kontakt.

Wie können Sie denn helfen?

Zunächst einmal habe ich für alle Mädchen und Frauen ein offenes Ohr. Ich kann ihnen Informationen und Auskünfte geben, wo sie Hilfe finden. In Radebeul informiere ich zum Beispiel auch öfter bei Fragen zum Thema Sorgerecht. Auch der Wiedereinstieg ins Berufsleben ist ein häufiges Thema. Und ich vermittle den Kontakt zu Verbänden und Frauengruppen vor Ort.

Was genau ist und macht die Frauengruppe in Radebeul?

Die Gruppe hat sich 2014 gegründet. Die Frauen treffen sich für gemeinsame Unternehmungen. Es gibt eine Liste, auf der Interessen und Telefonnummern stehen. Die Frauen können so auch eigenständig Kontakt untereinander aufnehmen und sich zum Beispiel für einen Theaterbesuch verabreden. In der Gruppe sind vor allem Frauen, die alleine leben oder erst neu nach Radebeul gezogen sind.

Wie häufig melden sich Frauen bei Ihnen, die Opfer von Gewalt sind?

Das ist selten der Fall, weil da eher das Frauenschutzhaus der Ansprechpartner ist. Dort gibt es 16 Plätze. Die Auslastung schwankt zwischen 30 und 50 Prozent im Jahr. Ich schätze aber, dass die Dunkelziffer von Frauen, die keine Hilfe holen, sehr hoch ist. Es kommt auch vor, dass Frauen, die schon die Polizei gerufen haben, ihre Anzeige wieder zurückziehen. Den Betroffenen fehlen die finanziellen Mittel und damit der Mut, das Leben alleine zu händeln.

Zu Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle im kommenden Jahr sind auch Männer eingeladen. Ist das neu?

Wir haben seit März 2016 eine neue Förderrichtlinie und damit die Möglichkeit der Männerförderung. Männer haben heutzutage auch neue Probleme.

Welche sind das?

Die Rollenbilder haben sich verändert. Der neue Mann kann Macho sein oder Familienernährer oder Hausmann und so weiter. Oft wissen die Männer nicht, in welche Rolle sie sich einordnen sollen.

Welche Veranstaltungen organisieren Sie 2017 für Männer?

Am 2. Mai wird in der Familieninitiative die Ausstellung „Männerbilder – Jungenbilder“ durch das Männernetzwerk Dresden e.V. eröffnet. Nach dem anschließenden Vortrag „Männlichkeit heute - was bedeutet es ein Mann zu sein?“ können die Väter und solche, die es werden wollen, ins Gespräch kommen. Weiterhin besteht die Möglichkeit eines Fotoshooting der Väter mit ihren Kindern. Im Juni wird es eine zweite Gesprächsrunde über die veränderten Rollenbilder von Frauen und Männern in der heutigen Gesellschaft geben. Über alle Veranstaltungen informiere ich im Amtsblatt.

