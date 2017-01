„Sie will mich ins Gefängnis bringen“ Wegen gefährlicher Körperverletzung muss sich ein 31-Jähriger vor Gericht verantworten. Doch hat sich die Tat wirklich so abgespielt?

© Symbolfoto: dpa

Der 31-jährige Mann aus Mittweida sitzt zum wiederholten Mal auf der Anklagebank des Döbelner Amtsgerichts. Diesmal werden ihm gefährliche Körperverletzung und Beleidigung vorgeworfen. Am 20. Juni 2015 soll es gegen 14 Uhr in seiner Wohnung an der Bahnhofstraße in Mittweida zwischen ihm und der Geschädigten zu einem Streit gekommen sein. Während des Wortgefechtes soll er sie als Schlampe, Hure und Dummbrot beleidigt haben. Danach habe er sie aufs Bett geworfen, wobei sie mit dem Kopf gegen ein Eisen geschlagen sei. Er habe sie gewürgt, sodass sie fast bewusstlos wurde. Außerdem soll er sie an den Haaren gezogen und erneut gewürgt haben. Das Opfer erlitt Prellungen am Hinterkopf und eine blutende Narbe.

Am ersten Prozesstag bestritt der Angeklagte die Tat. „Sie hat bei mir auf meine Kosten gewohnt“, erklärte er. Weil er die Beziehung beendet hatte und sie erfuhr, dass er eine neue Freundin hatte, soll sie ihn aus Rache angezeigt haben. „Sie wusste, dass ich vorbestraft bin“, sagte er. „Sie will mich ins Gefängnis bringen.“

Der Zeugenstand blieb aber auch am zweiten Verhandlungstag leer. Die Geschädigte, die ohne festen Wohnsitz ist und am ersten Verhandlungstag als Zeugin fehlte, sollte diesmal von der Polizei vorgeführt werden. Doch die Beamten fanden sie nicht. Auch eine Anfrage bei der Arbeitsagentur blieb erfolglos.

Weil sie zum Prozess wieder nicht erschienen war, erging der Beschluss, das Verfahren vorläufig einzustellen. „Wegen der Vorstrafen des Angeklagten kann ich es nicht ganz einstellen“, erklärte Richterin Christa Weik.

Vor Gericht ist die Geschädigte kein unbeschriebenes Blatt. In einem anderen Fall ist sie die Angeklagte in einem Strafprozess. Weil sie keinen festen Wohnsitz hat, geht Richterin Weik davon aus, dass sie auch zu dieser Verhandlung nicht erscheinen wird. Dann ergeht ein Haftbefehl und sie wird von der Polizei gesucht. Wenn sie gefunden wird, setzt das Gericht das Verfahren gegen den Angeklagten fort.

