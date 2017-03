Sie will es schaffen Julia K.(*) ist dabei, ihr Leben zu ordnen. Von ihrer Mutter kann die 16-Jährige keinen Beistand erwarten.

Julia K. ist gern im Freien unterwegs. Auf dem Bild erkannt werden möchte die junge Frau nicht. © Norbert Millauer

Sie hat immer gedacht, es ist ganz normal, was ihre Mutter mit ihr macht. Dass Kinder geschlagen werden, wenn es nicht so läuft, wie die Erwachsenen wollen.

Erst viel später, als sie schon zur Schule geht, wird Julia K.(*) klar: Das ist alles andere als selbstverständlich. Die 16-Jährige schwankt zwischen Verständnis und Ablehnung für die Frau, die ihr eigentlich am nächsten stehen sollte. Trotz allem hängt sie an ihrer Mutter Anna K. (*), ist jedoch hin- und hergerissen zwischen der Hoffnung auf Besserung und der Realität. Nur bei einer Sache ist sich Julia K. ganz sicher. Dass sie jetzt seit drei Jahren bei ihrer Oma nahe Meißen lebt, ist das Beste, was ihr überhaupt passieren konnte.

Julia K. ist eine hübsche junge Frau mit offenem Gesicht und wachem Blick. Modisch gekleidet. Hose und Pullover ganz in Schwarz. Traurig wirkt das nicht. Dafür sorgen dezenter Schmuck und vor allem ihr Lächeln, das immer dann auftaucht, wenn sie erzählt, was sie in jüngster Zeit alles geschafft hat, um voranzukommen.

Denn danach sah es lange nicht aus. Als sie geboren wird, hat der leibliche Vater die Mutter bereits verlassen. Da ist die heute 40-Jährige schon den Drogen verfallen. Mit zehn, elf Jahren kommt sie in die falschen Kreise und in Kontakt mit Drogen, weiß Tochter Julia. Trotzdem habe die Mutter anfangs versucht, in der Spur zu bleiben. Mit Hauptschulabschluss, einer Ausbildung zur Kellnerin, dann zur Verkäuferin.

Doch selbst die Geburt der Tochter stoppt das Drogenleben nicht mehr. Die Liste der Beschäftigungszeiten sei immer kürzer geworden, dafür die der konsumierten Drogen länger, reiche von Cannabis über Crystal und Medikamentencocktails bis zum berüchtigten Krokodil, einem dem Opium ähnlichen Stoff.

Schließlich wird die kleine Familie auch noch obdachlos. Julia zieht erstmals zur Oma, möchte aber zurück zur Mutter. Die verspricht, sich von den Drogen loszusagen. Und das Mädchen hofft so sehr, dass sie es schafft. Vergeblich. Im Gegenteil, Julia erlebt noch Schlimmeres als Schläge. Einen Selbstmordversuch der Mutter. Sie hat sich die Pulsadern aufgeschnitten, die Tochter wischt das Blut weg. Die Mutter habe gesagt, sie, ihr Kind, sei schuld an der Tat. Sie hat Julia zuvor rausgeworfen aus der Wohnung, weil sie zu Silvester zu spät heimgekommen war. Da packt Julia ihre Sachen, geht endgültig zur Oma.

Dabei ist das Zusammenleben von Mutter und Tochter schon vor dem Suizidversuch äußerst problematisch. Die Jugendliche erlebt ihre Mutter oft eine ganze Woche im Rausch. Dann wird sie wieder aggressiv, handgreiflich. Annas Freund, ehemaliger Alkoholiker mit schwerer Drogenvergangenheit, ist keine Hilfe. Für Julia soll der Umzug zur Oma – die allerdings mit ihrer Tochter Anna wegen der Drogengeschichten ebenfalls im Clinch liegt – Abhilfe schaffen. Nur will es da erst einmal auch nicht funktionieren. Probleme in der Schule, Julia schwänzt den Unterricht, ist psychisch am Ende. Ein Klinikaufenthalt macht es nicht besser. Von dort geht es zurück zur Oma.

Und tatsächlich, auf einmal reißt der Knoten, Julia findet immer mehr zu sich. Ein einzelner Grund lässt sich dafür nicht ausmachen. Der Kontakt zur Mutter ist stark eingeschränkt. Dafür aber der sogenannte Erziehungsbeistand im Rahmen der amtlichen Familienhilfe umso wirksamer. Sozialpädagogin Nadine H. trifft sich jede Woche mit Julia. Beide haben einen guten Draht zueinander. Da kommt manches Problem auf den Tisch, auch mal eine Matheaufgabe. Denn Julia will jetzt was machen aus ihrem Leben. Hat sogar das Abi im Blick. Und sogar schon ein Studienfach? So richtig noch nicht, sagt die 16-Jährige. Aber sie könne sich eine Zukunft als Autorin vorstellen. Ist doch Lesen ihre Welt. Fantasieromane und klassische englische Literatur wie die Werke der Schriftstellerin Jane Austen stehen hoch im Kurs.

Und wenn sie mal nicht liest? Geht sie mit Freunden shoppen. Ihr ist klar, dass ein schwieriger Weg vor ihr liegt. Muss sie doch auch noch gegen verschiedene Angststörungen ankämpfen. Doch die Menschen, die ihr helfen, geben ihr Kraft. Ich habe zwei, drei Leute, die immer für mich da sind, sagt die junge Frau. Und lächelt.

Auch beim Gedanken an ihr Zimmer bei der Oma. Zuerst standen ihr da gerade mal ein Bett und ein Viertel von Omas Kleiderschrank zur Verfügung. Das Arbeitsamt lehnte einen entsprechenden Hilfsantrag ab. Lichtblick setzte sich für die junge Frau ein, gab 500 Euro für einen Kleiderschrank, zwei Regale und zwei Kommoden.

Darüber bin ich total glücklich, sagt Julia. Auch das bestärkt sie darin, auf dem richtigen Weg zu sein. Den sie sich mit großem Einsatz selbst gesucht hat.

(*) Name von der Redaktion geändert

https://www.lichtblick-sachsen.de/

