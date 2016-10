Sie war dann mal weg Ulrike Schenkers Vorträge über den Jakobsweg waren mehrfach ausverkauft. Am Montag erzählt sie in Sebnitz von ihrer Reise.

Ulrike Schenker unterwegs auf dem Jakobsweg. © privat

Bepackt nur mit dem Nötigsten ist Ulrike Schenker gut zweieinhalb Monate den Jakobsweg entlang gepilgert. Von Le Puy en Valley in Frankreich lief sie über die Pyrenäen bis Santiago de Compostela in Spanien: 1 521 Kilometer. Als die gelernte Kindergärtnerin und Heilpädagogin im vergangenen Jahr in Neustadt von den Erlebnissen ihrer Pilgerreise berichtete, mussten drei Termine angesetzt werden, so groß war die Nachfrage. In ihrem Bildervortrag lässt sie die Besucher an ihrer abenteuerlichen Reise teilhaben. An Erlebnissen wie dem noch winterlichen Frankreich, der Angst vor wilden Hunden, dem Schlafen in engen, stinkenden Schlafsälen der Pilgerherbergen in Spanien, dem Kampf um offene Fenster und dem Hineinhören in sich selbst. Zum Schluss brennen die Socken. (SZ)

Ulrike Schenker: „Schafwolle brennt schlecht“, Vortrag am 24. Oktober, 18 Uhr, Mehrgenerationenhaus Sebnitz.

