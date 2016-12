Sie sind wieder da Händler und Anlieger sind genervt von der osteuropäischen Straßenband. Das Rathaus sucht schon lange eine Lösung.

Monatelang war Ruhe in der Innenstadt. Pünktlich zur Vorweihnachtszeit sind sie wieder da: die osteuropäische Band mit den immer gleichen Songs im Gepäck. © René Meinig

Es ist wie in der Geschichte von Hase und Igel. Kaum verstummen die Gesänge an einer Ecke der Innenstadt, wird es an einer anderen wieder laut. Sie ist wieder da: die osteuropäische Straßenband, die Dresden den Sommer über beschallte. Seit einer Woche stehen sie wieder auf der Prager Straße, an der Schloßstraße und am Rand des Striezelmarktes. Es hat sich nichts geändert, sie spielen nach wie vor die zwei gleichen Songs. An die Regelung, alle 30 Minuten den Ort zu wechseln, halten sie sich nicht. Anwohner, Händler und auch Touristen sind genervt.

Einer will das Problem offenbar aussitzen: der zuständige Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne). Bis Ende Juni wollte er eine Vorlage vorstellen, wie er das Problem mit der Band lösen will. Bisher gibt es lediglich die Idee, eine App zu programmieren, über die sich die Musiker künftig anmelden könnten. Wann diese App kommt, wie viel sie kostet und ob es darüber hinaus noch Vorschläge von der Verwaltung gibt, bleibt unklar. Die rot-grün-rote Ratsmehrheit signalisierte, hinter der Idee mit der App zu stehen. Bis Montagabend äußerte sich der Bürgermeister lediglich mit einem Satz: „Die Vorlage befinde sich in der Abstimmung“. Der gleiche Satz wie seit Monaten.

Wie gravierend das Problem mit der Band ist, stellte die SZ auf einer Tour durch die Innenstadt fest. Erste Station Hauptbahnhof. Tritt man aus dem Gebäude auf den Vorplatz, ist schon von Weitem ohrenbetäubender Krach zu hören. „Ich bin schon da“, hört man den Igel förmlich rufen. Die Gruppe steht vor dem Pullmann-Hotel. In dem Beutel vor ihnen liegen zehn Euro. Nach gut zwanzig Minuten sind es beinahe zwanzig. Es sind vor allem Touristen mit Koffer in der Hand, die etwas spenden. „Ich finde die Musik eigentlich ganz gut, muss sie aber natürlich nicht den ganzen Tag hören“, erzählt eine weiß gelockte Dame mit einem Rollkoffer in der Hand und einem Schmunzeln auf den Lippen. Andere Touristen gehen genervt.

Weiter geht es Richtung Centrum Galerie. Ein kleiner Junge, der vor ein paar Minuten in der Gruppe mitgesungen hat, steht vor dem Center und bettelt. Einige Passanten geben ihm was. Kurz darauf reiht er sich wieder in die Band ein. „Es ist unerträglich und genauso laut wie im Sommer. Wir verstehen unser eigenes Wort beim Telefonieren im Büro nicht“, beschwert sich das Center-Management.

Auch hier spielen sie mit 45 Minuten deutlich länger als die vorgeschriebenen 30 Minuten am Stück. Nach einer halben Stunde müssten sie laut Regelung den Ort wechseln und mindestens 150 Meter weiterrücken. Außerdem fällt auf: Die Band spielt ihre Songs sehr laut – verstärkt mit Boxen. Die SZ misst direkt vor der Gruppe 90 Dezibel. Das gilt laut Bundesumweltministerium als „sehr laut“. Ein Wert, der sonst nur in Industriehallen erreicht wird. Werden Menschen dauerhaft so laut beschallt, macht das krank, warnt Friedemann Pabst, Chefarzt der HNO-Klinik am Klinikum Friedrichstadt. Ab 85 Dezibel können Gehörschäden entstehen.

Nächste Station: Schloßstraße. „Wir hören die Musiker wie schon den ganzen Sommer über bis in unsere Büros, konzentriertes Arbeiten ist kaum möglich“, so Torsten Umbach, Sprecher des dort ansässigen Oberlandesgerichtes. Er wünscht sich, dass die Band die Regeln einhält. Denn keiner seiner Mitarbeiter habe etwas gegen Straßenmusik. Umsetzen muss die Regelungen das Ordnungsamt. Die Mitarbeiter kontrollieren regelmäßig in der Innenstadt. Beobachten sie einen Verstoß, erteilen sie einen Platzverweis. Zwei Stück haben die Ordnungshüter in den vergangenen Wochen ausgesprochen.

So lange aus dem Rathaus keine Lösung kommt, wird sich der Dresdner wohl weiter fühlen wie bei Hase und Igel.

