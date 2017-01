Gut zu wissen Sie sind der neue Pflegedienst Sandra Brühl war Pflegedienst-Leiterin bei der Diakonie. Warum ist sie ihr eigener Herr geworden?

Pflegedienst-Inhaberin Sandra Brühl (l.) und ihre Stellvertreterin Mandy Birkenbach starten im Februar einen neuen ambulanten Pflegedienst. © Anne Hübschmann

Elzida war früher ein Geschäft für Elektrozigaretten. Jetzt steht der Name an der Berliner Straße 14 für einen ambulanten Pflegedienst. Sandra Brühl hat ihn am gestrigen Montag hier eröffnet. Der Mann, der vorher die Elektrozigaretten verkaufte, ist ihr Lebenspartner.

Die 37-jährige Sandra Brühl hingegen kennt man als Einrichtungsleiterin der Diakonie-Sozialstation im alten Amtsgericht. Sie hat die Station aufgebaut und im November 2015 mit eingeweiht. Dann kam fünf Monate später Töchterchen Bella zur Welt. Schweren Herzens musste Diakonie-Geschäftsführer Hans-Georg Müller da seine engagierte Mitarbeiterin ziehen lassen. Denn Sandra Brühl wollte wieder selbstständig arbeiten – so wie vor der Zeit ab 2013 bei der Diakonie.

Gute Fachkräfte – gute Bezahlung

Die neue Elzida-Chefin hat sich mit Stellvertreterin Mandy Birkenbach (45) eine qualifizierte Fachkraft aus Riesa geholt. Sie hat Erfahrungen beim ASB und der Volkssolidarität gesammelt. Zwei weitere Pflegefachkräfte decken nicht nur die Pflichtzahl der Mitarbeiter für ambulante Behandlungspflege ab, sondern sichern auch die 24-Stunden-Bereitschaft. Sandra Brühl weiß, dass der Bedarf für ihre Dienstleistung da ist: „Auch Grundpflege und hauswirtschaftliche Leistungen werden zunehmend mehr nachgefragt“, sagt sie. Das wurde jetzt auch bei einem Gespräch mit den Sozialarbeitern am Krankenhaus Riesa bestätigt. Gute Fachkräfte zu bekommen, war für die Existenzgründerin eine Frage der Bezahlung. „Das geht nur übers Geld“, sagt Sandra Brühl. Auch zwei Fahrzeuge hat sie angeschafft. Alles andere lernte sie in 17 Jahren Berufserfahrung und der Zeit bei der Diakonie. „Das war sehr lehrreich.“

Doch nun fängt sie noch einmal von vorn an. Sandra Brühl musste die vorgeschriebenen Räumlichkeiten herrichten und sich im Verband für private ambulante Pflegedienste Leipzig organisieren, um über rechtliche Neuerungen und Anforderungen informiert zu werden. „Unterstützung und Austausch gibt es auch mit den weiteren ambulanten Pflegediensten in Großenhain und Umgebung“, sagt die Glaubitzerin. Konkurrenzdenken sei da nicht zu spüren. Wie zum Beweis waren viele Kollegen gestern zur Büroeröffnung auf die Berliner Straße gekommen. Die Pflegedienste neiden sich nichts, jeder hat seine Patienten.

Dichtes Netz von Angeboten

Mit vier Patienten ist der ambulante Pflegedienst Elzida gestartet, „Unser Radius erstreckt sich etwa 20 Kilometer um Großenhain“, so Mandy Birkenbach. Alle Pflegegrade und Pflegeaufgaben für alle Kassen wollen die Frauen abdecken. „Wir greifen auf ein dicht geknüpftes Netz von Angeboten zurück“, sagt Sandra Brühl. An ihre Pinnwand im Büro hat sie lustige Postkarten geklebt. „Na Du flotter Pfleger“, steht auf einer. Und auf einer anderen: „Echte Helden sind keine Einzelkämpfer, sondern Teamplayer.“ Die Leiterin des neuen ambulanten Pflegedienstes hat damit die Richtung vorgegeben: Vertrauen und gegenseitige Wertschätzung sind hier das A und O.

Kontakt: Telefon 03522 5594512, www.elzida.de

