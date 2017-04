Sie schwebt wieder Pünktlich zum Start in den Frühling fährt die Schwebebahn nach Oberloschwitz. Auch an Notfälle wird gedacht.

Ihre Jungfernfahrt absolvierte die Schwebebahn im Jahr 1901, ab dem Wochenende fährt sie die Gäste wieder hinauf auf den Berg. © Rene Meinig

Bei Senf hört die Freundschaft auf. Das war zumindest das Ergebnis des Bratwurst-Tages aller Monteure zum Abschluss der Arbeiten an der Schwebebahn. Die sächsischen Kollegen aßen ihre Bratwurst mit dem Senf aus Bautzen, die Thüringer bestanden auf den aus Suhl und der einzige Westfale unter den Arbeitern importierte seinen aus dem Ruhrpott. Bei allem Unterschied bei der Senf-Vorliebe waren sie sich in ihrem eigentlichen Ziel einig: Bis zum Saisonstart der Schwebebahn am 8. April muss alles fertig sein. Und das hat geklappt. Am Samstag pünktlich um 9.30 Uhr geht das historische Gefährt der Verkehrsbetriebe (DVB) wieder in Betrieb.

Seit dem 2. Januar legte sie eine Pause ein. Viel ist in den drei Monaten passiert. Die älteste Bergschwebebahn der Welt bekam eine neue Steuerung, alles wird digital. Die bisherige Steuerung war nach mehr als 20 Jahren zwar noch sicher im Fahrgastbetrieb. Aber weil es dafür kaum noch Ersatzteile gibt, fiel die Bahn in der Vergangenheit schon mehrfach kurzfristig aus. Künftig regelt daher ein Computerprogramm, wie schnell die Wagen hinauf und hinab ins Tal schweben.

Dieser Umbau der gesamten Schwebebahnsteuerung war das Hauptprojekt der letzten Monate. Dafür mussten die Bedienpulte in den Wagen erneuert werden. Außerdem bekamen die DVB-Mitarbeiter in der Talstation einen modernen Arbeitsplatz. Carsten Lauterbach ist Chef der zwei Bergbahnen der Verkehrsbetriebe. „Mit der neuen Digitalsteuerung kann künftig die Fahrgeschwindigkeit für jeden Teil der 274 Meter langen Strecke festgelegt werden“, sagt er. Für den diensthabenden Fahrdienstleiter gibt es sowohl in der Berg- als auch in der Talstation ein völlig neues Schaltpult. Überwiegend wird die Bahn vom Tal aus im Ein-Mann-Betrieb „gefahren“. Seit 1996 fährt kein Mitarbeiter mehr in der Bahn mit. Trotz neuer Computerprogramme und Rechner kann die Bahn bei Bedarf auch wie früher gesteuert werden.

Besonders stolz ist DVB-Vorstand Lars Seiffert auf eine Neuerung: Auf sechs kleine graue Kästen. Es sind Sprechboxen, mit denen die Fahrgäste die Mitarbeiter der Bergbahn erreichen können. Sie sind in der Wandverkleidung neben den Schiebetüren montiert und haben je einen Lautsprecher, ein Mikrofon und einen Knopf für die Aktivierung. Umgekehrt können die Kollegen der Verkehrsbetriebe damit direkt Personen in den einzelnen Wagen ansprechen, wenn beispielsweise einem Gast schlecht werden sollte. So werden die Erklärungen zu der Bergbahn und zu Loschwitz nicht gestört, die während der Fahrt aus den Deckenlautsprechern kommen.

Neben den Sprechboxen gibt es noch mehr Verbesserungen. Denn die neue Technik steuert außerdem die Zugänge zur Bahn, die Anlagen in den beiden Wagen sowie die Datenübertragung. Integriert ist auch eine Notversorgung. Wenn der Strom ausfällt, können die Wagen damit wieder in die Stationen zurückkehren.

Parallel zum Einbau der neuen Elektronik wurden auch alle anderen Teile der Schwebebahn überprüft und bei Bedarf erneuert. Das knapp 400 Meter lange und rund vier Zentimeter dicke Seil musste allerdings nicht gewechselt werden. „Das funktioniert noch hervorragend“, sagte Seiffert. Während des Umbaus wurden auch die beiden Wagen, die schon seit 1987 im Einsatz sind, verschönert. Sie bekamen neue Bodenbeläge. Auf frische Luft während der fünfminütigen Reise bergauf müssen die Fahrgäste allerdings noch eine Weile verzichten. Der Einbau von zusätzlichen Klappfenstern musste wegen einiger Lieferschwierigkeiten bis in den Herbst verschoben werden. Die Arbeiten an der Schwebebahn kosten etwa 600 000 Euro. Den Löwenanteil dieser Summe, rund 450 000 Euro, steuert der Freistaat bei.

Den Tüv vom Oberbergamt Freiberg gab es bereits. Damit steht dem Saisonstart nichts mehr im Weg. Auch das Café auf dem Berg startet am Samstag in den Frühling.

