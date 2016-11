Sie schaut Frauen in die Seele Cornelia Wilhayn stemmte im Dixiebahnhof eine große Aufgabe. Und bekam viel Beifall für ihr Einfrau-Stück.

Im Einfrau-Theaterstück hatte Cornelia Wilhayn Freitagabend zehn besondere Frauen- Charaktere zu verkörpern. Das ist ihr mit „Übermänner“ sehr gut gelungen. © Bernd Goldammer

„Übermänner“ – ein grandioses Theaterstück für kleine Bühnen – erobert die Clubszene im Sachsenland. Wie das geht, war Freitagabend im Weixdorfer Dixiebahnhof zu erleben. Denn in diesem Stück kommt zum Ausdruck, was längst schon hätte gesagt oder gesungen werden müssen. Über Männer! Seit Freitagabend steht fest: Cornelia Wilhayn ist für die Einfrau-Rolle genau die richtige Besetzung. Weil sie sehr vielseitig ist.

Kein Wunder, an der Hochschule für Musik in Dresden hat sie Jazz, Rock, Pop, Musical, Gesang, Sprecherziehung, Schauspiel und Tanz studiert. Rollenangebote führten sie an die Landesbühnen Sachsen und die Comödie Dresden. Auch im Görlitzer Theater hat sie gespielt. Seit 1992 mimt sie die Goldmarie auf dem Dresdner Striezelmarkt. Ihre vielfältigen Erfahrungen prädestinieren sie für „Übermänner“. Trotzdem lag Freitagabend eine besondere Spannung in der Luft. Denn dieses Stück ist nicht nur eine unterhaltsam-ironische Posse auf all die Anziehungs- und Abstoßungskräfte, die gelegentlich zwischen Männern und Frauen wirken. Darin liegen die besonderen schauspielerischen Herausforderungen. Wer sie bewältigen will, muss wohl auch den Schalk im Nacken spüren. Manchmal sogar mitten im Drama. Der hohe Unterhaltungswert des Stückes fordert von der singenden Schauspielerin, in knapp zwei Stunden zehn verschiedene Frauen-Charaktere in Szene zu setzen. Es beginnt mit einer Krankenpflegerin im Altenheim. Beim Lesen ihrer Lohnabrechnung glaubt sie, dass sie ehrenamtlich arbeitet. Egal wie sie sich ihr Leben vorstellt, ein Zweitjob ist unausweichlich. Also schreibt sie Horoskope für ein Frauenmagazin. Dabei geht es ziemlich männerfeindlich zu. Als sie die Leserbrief-Redakteurin vertritt, bekommt die Altenpflegerin das Feedback ... Cornelia Wilhayn verkörpert an diesem Abend aber auch noch eine berlinernde Bäckereifachverkäuferin, die süffisant behauptet, dass sie sächsische Männer besonders mag. Weil sie artig, anhänglich und putzig sind. Was sie meint, besingt sie wenig später in einem Lied, mit dem Titel „Wie mein Hund“.

Nachdenkliche Momente

Das Charakterbild einer Oberstudienrätin wirkt dann besonders ernüchternd. Was Männer betrifft, dürfte sie ihr Leben lang unterfordert geblieben sein. Den Zorn darüber drückt sie mit bösartigen Schmähungen aus. Und dann ist die Frau mit sichtbarem Putzfimmel zu erleben. Ihr Mann ist seit geraumer Zeit aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Eine Frau, die wesentlich jünger ist als er, hat ihn sich geangelt. „Egal“, soll er seiner langjährigen Ehefrau geworden sein. Doch fast jeden Morgen geht sie an seinem Haus vorbei, um ihn aus der Ferne zu beobachten. Jeden Tag träumt sie in irgendeiner Form davon, dass er zu ihr zurückkehrt. Etwa 70 Zuschauer amüsierten sich Freitagabend köstlich. Trotzdem stimmt das Stück auch nachdenklich. Denn hinter vielen Frauenbildern stehen Mannsbilder, die sie werden ließen, wie sie sind. Der Schlussbeifall hielt sehr lange an, was zeigt: „Übermänner“ das Einfrau-Theaterstück für Clubbühnen hatte den Dixiebahnhof erobert.

