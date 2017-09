Sie oder er? Ariane Kraink und Waldemar Locke wollen auf Trebendorfs Bürgermeistersessel. Chancen haben beide. Wer das Rennen macht, entscheiden die Bürger am Sonntag.

Ariane Kraink (Wir für Trebendorf) und Waldemar Locke (CDU) kandidieren für das Amt des Bürgermeisters in Trebendorf. Sie ist bereits stellvertretende Bürgermeisterin, er Ortsvorsteher von Mühlrose. © Joachim Rehle

Trebendorf kämpft mit den Gewerbesteuerrückzahlungen an Vattenfall, ist infrastrukturell aber so etwas wie eine Mustergemeinde. Wie sich der Ort weiterentwickelt, wird Bürgermeisterin Kerstin Antonius nicht mitbestimmen. Sie überlässt bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag das Feld Ariane Kraink und Waldemar Locke und tritt nicht wieder an. Aber welche Zukunftsstrategien verfolgen die beiden Kandidaten, wofür stehen sie? Was können die Bürger von ihnen erwarten?

Ariane Kraink: „Es gab einen Schlüsselmoment für die Kandidatur, da habe ich gedacht: Ich mach‘s.“ Den entscheidenden Anstoß dazu lieferte ein Konflikt im Gemeinderat. Da lange nicht klar war, ob Bürgermeisterin Kerstin Antonius weitermachen würde, habe sie sich große Sorgen um die Fortführung der Verhandlungen mit dem Tagebaubetreiber Leag gemacht. Das geht besser, dachte sich Ariane Kraink und sagte ja, als sie gefragt wurde, ob sie nicht kandidieren wolle.

Als diplomierte Mathematikerin in Diensten des Freistaates gehe es ihr vor allem um die Finanzen, sagt sie im SZ-Gespräch. Trebendorf soll finanziell wieder zurück in die Erfolgsspur. Außerdem gelte es für Mühlrose – das Dorf soll abgebaggert werden – und Klein Trebendorf – der Ortsteil soll stehen bleiben – zu kämpfen.

Trebendorf soll als Gemeinde so lange wie möglich selbstständig bleiben, findet sie. „Wir haben viel geschaffen, die besten Verhandlungen geführt und nichts geschenkt bekommen.“ Das allgemeine Miteinander will sie unter anderem durch die Stärkung des Miteinanders unter den Vereinen verbessern.

Ariane Kraink (39, Wir für Trebendorf“): verheiratet, zwei Kinder, Dipl.-Mathematikerin, stellvertretende Bürgermeisterin und Gemeinderätin in Trebendorf.

Waldemar Locke: Ein wichtiger Grund für seine Kandidatur sei die Umsiedlung von Mühlrose, sagt er – und „Ich will Verantwortung übernehmen“. Als Bürgermeister sieht er die Chance, den Prozess positiv, sprich: im Sinn der Betroffenen, zu begleiten. Dass Klein Trebendorf keinen Wärmeliefervertrag und damit günstige Bedingungen, so wie alle anderen Trebendorfer, die nicht von Umsiedlung betroffen sind, erhalten soll, könne nicht angehen, meint er. Nachholbedarf gäbe es für den Ortsteil außerdem bei der Breitbandver- und der Abwasserentsorgung.

Außerdem gelte es die Lebensqualität am Waldweg, wo der Tagebau bald am nächsten sein wird, zu verbessern. „Da waren wir bisher nicht konsequent genug.“

Darüber hinaus meint er, Steuererhöhungen seien mit ihm nur im äußersten Notfall zu machen. „Das ist das falsche Signal an die Bürger.“ Einsparpotenziale zu nutzen, halte er für den besseren Weg. Möglichkeiten dazu, sieht er vor allem bei öffentlichen Gebäuden. Neben der Umsiedlung hält er die Energiewende für das wichtigste Thema der nächsten Jahre.

Waldemar Locke (55, CDU): verheiratet, zwei erwachsene Kinder, Geräteführer im Tagebau Nochten. Ortsvorsteher von Mühlrose und Gemeinderat in Trebendorf.

