„Sie machen aus Frankreich nicht Thüringen“ Der Europapolitiker Alexander Graf Lambsdorff spürt im Osten Deutschlands EU-Kritik stärker als anderswo.

Alexander Graf Lambsdorff (50) ist Vizepräsident des Europa-Parlaments. Der FDP-Politiker kandidiert in NordrheinWestfalen für den Bundestag. Sollten die Liberalen einziehen und mit der CDU regieren, gilt er als möglicher Außenminister. Er war Diplomat und arbeitete im Auswärtigen Amt. Sein Onkel ist der 2009 gestorbene FDP-Chef und einstige Minister Otto Graf Lambsdorff. © Robert Michael

Herr Lambsdorff, wir führen das Gespräch in Dresden, in einer Stadt, in der sich immer wieder montags bei Pegida die EU-Ablehnung deutlich artikuliert. Spüren Sie in Ostdeutschland EU-Kritik stärker als anderswo?

Schon. Das ist aber auch eine Generationenfrage. Bei jüngeren Leuten ist es weniger spürbar. Bei älteren gibt es Zurückhaltung, manchmal Skepsis und bei wenigen eine richtige Ablehnung.

Was sagen Sie ihnen?

Wer will, dass wir zum Europa der Vaterländer zurückkehren und die nationale Souveränität auf unserem Kontinent wieder voll ausleben sollen, dem antworte ich als Historiker: Das wäre eine Rückkehr in die schlechte, alte Zeit, die unseren Kontinent mehrfach an den Rand des Abgrunds gebracht hat. Wenige Städte haben das so dramatisch erlebt wie Dresden.

Trotzdem: Europabefürworter wie Pulse of Europe treffen sich einmal pro Monat, Pegida läuft wöchentlich.

Pegida geht viel weiter. Da geht es um die parlamentarische Demokratie und die offene Gesellschaft. Solche Strömungen können – Stichworte Trump und Brexit – mehrheitsfähig werden. Wir Demokraten haben alle kein Interesse daran, das Marine Le Pen Frankreichs Präsidentin wird. Wir müssen uns fragen, welche Veränderungen sind notwendig, um Zulauf zu solchen Bewegungen zu verringern.

Aber die demokratischen Defizite der EU kann man dabei nicht aussparen.

Nein. Das hat damit zu tun, dass die Europäische Union kein Staat ist.

Soll sie einer werden?

Ich glaube, das wird nicht gehen. Es gibt zwar die Idee eines Bundesstaates, aber das müsste ein föderales Gebilde mit stark dezentralem Aufbau sein. Viele Mitgliedsstaaten der Union haben eine viel zu lange und prägende Geschichte, um in einem Staat aufgehen zu können. Sie machen aus Frankreich nicht Thüringen.

Aber dass Frau Le Pen nicht gewonnen hat, heißt ja nicht, dass die EU sozusagen gerettet ist.

Kritik von Pegida und anderen ist eine am demokratischen System auf allen Ebenen. Bei der Beschimpfung deutscher Staatsspitzen am 3. Oktober hat das ganze Land entsetzt auf Dresden geschaut. Das hat also nicht nur mit der EU zu tun. Wobei unbestritten ist, dass es Probleme in der EU gibt. Hauptproblem beim Demokratiedefizit ist, dass dem demokratisch gewählten Parlament der Rat als Vertretung der Mitgliedsstaaten gegenübersteht. Das Parlament hat öffentliche Ausschusssitzungen. Der Rat dagegen ist völlig intransparent. Ratspräsident Donald Tusk muss sich vor keinem Parlament verantworten.

Und die Kommission?

Die ist wahnsinnig kompliziert. Sie ist im Grunde transparenter als viele nationale Regierungen. Aber die Verfahren sind schwer für Bürger nachzuvollziehen. Joschka Fischer hat gesagt, die Union ist eine Union der Völker und der Staaten. Das heißt: Es ist eine demokratische Logik am Werk mit Mehrheitsentscheidungen. Das ist das Parlament. Im Rat gibt es die diplomatische Logik, die auf Konsens zielt. Bei der ist das Schlimmste, was passieren kann, in offener Abstimmung zu unterliegen – ein Gesichtsverlust für jeden Diplomaten.

Und auch wer eine Abstimmung gewinnt, hat manchmal Probleme.

Drastisch war, als Thomas de Maizière im Innenministerrat die Mehrheitsentscheidung erzwang bei der Verteilung von 160 000 Flüchtlingen. Weil dort das Prinzip der diplomatischen Logik gilt, war das aus Sicht des Rates ein Riesenunfall. Mit der Brechstange sollte die deutsche Position gegen Polen, Ungarn und andere durchgesetzt werden. Das ist gelungen, doch jetzt weigern sich die anderen, mitzumachen.

Oft fühlen sich Bürger und Firmen bevormundet. Ein Beispiel ist das Glühbirnenverbot. Zurzeit fürchtet die Meissener Manufaktur um ihr Porzellan.

Sie sprechen die Keramikrichtlinie an. Der Grundsatz, dass man gefährliche Substanzen durch weniger schädliche ersetzen soll, wenn das geht, ist schon in Ordnung. Wenn eine Substanz aber nicht ersetzt werden kann, muss man sie auch weiter nutzen dürfen. Ich werde mich dafür einsetzen, dass traditionelle Verfahren beibehalten werden können.

Sachsens Agrarministerium setzt 100 Euro ein, um 300 Euro Fördermittel zu erhalten. Ressortchef Thomas Schmidt drängt auf den Abbau von Bürokratie.

Da hat der Minister meine volle Unterstützung. Aber als Liberaler bin ich für einen Abbau der Agrarsubventionen generell.

Sachsen entwickelt sich gut. Das heißt, die Förderquoten werden geringer.

Das ist auch richtig. Allerdings darf es nicht zu einem harten Schnitt kommen. Das ist aber auch nicht EU-Politik.

Wenn die FDP beim Wahlerfolg mit der CDU koaliert, was fordern Sie?

Wir stellen keine Bedingungen für Verhandlungen. Mir wäre wichtig, die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei zu beenden. Das will die CDU bisher nicht.

Gespräch: Thilo Alexe und Karin Schlottmann

