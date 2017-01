Sie ist Pirnas älteste Einwohnerin Herta Neumann aus Copitz feierte am Freitag Geburtstag. Und lebt in ihrem Rekord-Alter noch immer in der eigenen Wohnung.

Herta Neumann feierte am Freitag ihren 105. Geburtstag – das ist Rekord in Pirna. © Norbert Millauer

Herta Neumann aus Pirna-Copitz feierte am Freitag ihren 105. Geburtstag. Pirnas Altersrekordhalterin lebt noch in der eigenen Wohnung und liest täglich die Sächsische Zeitung, um über das Stadtgeschehen auf dem Laufenden zu sein – auch wenn sie zum Lesen inzwischen eine Lupe braucht. Zu ihrem Geburtstag freute sie sich über viele Gäste, auch der Oberbürgermeister stattete ihr am Nachmittag einen Besuch ab. Ihr Rezept für ein langes Leben: Immer in Bewegung bleiben!

