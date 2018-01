Sie ist die Leichtathletin des Jahres Die mehrfache Europameisterin Ulrike Hiltscher aus Hirschfelde hat die Online-Wahl des Deutschen-Leichtathletik-Verbandes bei den Seniorinnen gewonnen.

Ulrike Hiltscher ist Senioren-Leichathletin des Jahres 2017. © Thomas Eichler

Hirschfelde. Ulrike Hiltscher hat die Online-Abstimmung bei den weiblichen „Senioren-Leichtathleten des Jahres 2017“ gewonnen. Das teilt der Deutsche-Leichtathletik-Verband mit. Die fünffache Europameisterin aus Hirschfelde hat als eine von zehn Nominierten fast 20 Prozent der Stimmen erreicht.

In der Klasse W65 erreichte die vielseitige Leichtathletin von der LG Neiße dieses Jahr den Europameistertitel über 200 Meter flach, 300 Meter Hürden und im Siebenkampf. Dazu kamen zwei Goldmedaillen mit der deutschen 4x100- und 4x400-Meter-Staffel. Auch bei den Deutschen Hallenmeisterschaften überzeugte sie mit fünf Titeln in Einzeldisziplinen. Deutsche Bestleistungen stellte die 65-Jährige im Fünf- und Siebenkampf auf.

So sieht die Stimmenverteilung aus zurück 1 von 2 weiter Senioren-Leichtathlet des Jahres 2017 Herbert E. Müller, Sprint/Lauf, (M85; 1929), LAV Bayer Uerdingen/Dormagen – 24,1 Prozent

Klemens Wittig, Mittel- und Langstrecke (M80; 1937), LC Rapid Dortmund – 20,7 Prozent

Roland Gröger, Sprint (M50; 1964), TopFit Berlin – 13,8 Prozent

Peter Oberließen, Sprint/Mittelstrecke (M55; 1960), LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain – 9,3 Prozent

Guido Müller, Sprint/Hürden (M75; 1938), TSV Vaterstetten – 7,5 Prozent

Jochen Gippert, Sprint (M40; 1977), TV Herkenrath – 7,1 Prozent

Lothar Huchthausen, Wurf (M80; 1935), LG Altmark – 6,0 Prozent

Norbert Demmel, Wurf (M50; 1963), TSV Unterhaching – 5,5 Prozent

Hermann Albrecht, Wurf (M75; 1940), SpVgg. Satteldorf – 4,5 Prozent

Ralf Jossa, Wurf (M50; 1966), SV Herzberg – 1,4 Prozent Senioren-Leichtathletin des Jahres 2017 Ulrike Hiltscher, Sprint/Sprung/Mehrkampf (W65; 1952), LG Neiße – 19,7 Prozent

Eva Trost, Mittelstrecke (W45; 1968), ASV Piding – 14,67 Prozent

Ute Ritte, Stabhoch- und Weitsprung (W65; 1952), LAV Bayer Uerdingen/Dormagen – 13,8 Prozent

Ingrid Meier, Sprint/Weitsprung (W70; 1947), LAC Quelle Fürth – 10,8 Prozent

Tatjana Schilling, Mehrkampf (W45; 1970), TSV 1850/09 Korbach – 9,2 Prozent

Bettina Schardt, Wurf (W45; 1972), MTG Mannheim – 9,0 Prozent

Anne Chatrine Rühlow, Wurf (W80; 1936), SV Burgsteinfurt – 7,7 Prozent

Sandra Kramer, Weit- und Dreisprung (W40; 1977), LAC Berlin – 6,6 Prozent

Urte Alisch, Weitsprung/Mehrkampf (W50; 1967), SWC 46 Regensburg – 4,7 Prozent

Heike Martin, Sprint (W45; 1972), LAC Erdgas Chemnitz – 3,7 Prozent

Der „Senioren-Leichtathlet des Jahres“ 2017 heißt Herbert E. Müller (LAV Bayer Uerdingen/Dormagen) und konnte bei der EM in Aahrus starke sieben Titel holen. Auf den Sprint-Strecken 100, 200 und 400 Meter stand er in der Klasse M85 ganz oben auf dem Treppchen. Gold gab es mit den 4x100- und 4x400-Meter-Staffeln, über 4x100 Meter in neuer Weltrekord-Zeit, sowie über 800 Meter und im Crosslauf. Für seine lange Erfolgsliste erhielt der 88-Jährige 24,1 Prozent der Stimmen.

Die Nutzer von leichtathletik.de haben bei der Wahl ihrer „Senioren-Leichtathleten des Jahres 2017“ die Sportler gewählt, die bei den Senioren-Europameisterschaften in Aarhus (Dänemark) mit die meisten Titel gesammelt haben. Die Onlineplattform richtete die Abstimmung erstmals aus. Die neunköpfige Jury aus dem Bundesausschuss Senioren hat je zehn Frauen und Männer nominiert. Insgesamt gaben Nutzer mehr als 700 Stimmen ab. Die Gewinner der Wahl werden im Rahmen der deutschen Senioren-Hallenmeisterschaften am 3. und 4. März 2018 in Erfurt geehrt. (szo/tc)

