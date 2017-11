„Sie im Heim vergammeln zu lassen, ist keine Lösung“ Eine Helferin beklagt die Situation von Flüchtlingen im Landkreis. Sie fordert mehr Jobs für Asylbewerber.

Im Asylbewerberheim im Dippoldiswalder Ortsteil Schmiedeberg können bis zu 160 Geflüchtete wohnen. Aktuell leben rund 120 Menschen in dem Heim.

Die meisten Flüchtlinge seien gar nicht vor Ort im Heim, sagt die Flüchtlingshelferin Grit Bormann aus Reichstädt.

Schmiedeberg. Aktuell leben rund 1 500 Asylbewerber im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Im vergangenen Jahr sind 84 Asylsuchende freiwillig in ihre Heimat zurückgegangen, 50 wurden abgeschoben. In diesem Jahr wurden bisher 20 Menschen abgeschoben. Um die geflüchteten Menschen, die hierherkommen, kümmern sich viele ehrenamtliche und hauptamtliche Sozialarbeiter. Sie helfen ihnen, sich zurechtzufinden, bieten Sprachkurse an, gehen mit zu Behörden – und bekommen in Reden lokaler Politiker Anerkennung für ihr Engagement. Eine dieser Helferinnen ist Grit Bormann aus Reichstädt.

Seit dem Frühjahr 2015 kümmert sich die selbstständige Keramikerin um geflüchtete Menschen im Schmiedeberger Asylheim. Nebenbei studiert sie Sozialpädagogik an der TU Dresden. Für ihre Abschlussarbeit hat sie mit mehreren Flüchtlingen lange Interviews geführt. Im April hat sie einen geflüchteten Marokkaner geheiratet. Grit Bormann sagt, dass sie nicht alle Eindrücke, die sie gesammelt hat, belegen kann. Was sie zu erzählen hat, öffnet dennoch den Blick dafür, was Flüchtlinge, die keine Bleibeperspektive haben, bewegt.

Frau Bormann, meist bitten Journalisten Personen um ein Interview. Nun wollten Sie mit uns reden. Warum?

Ich möchte mit Ihnen über die Situation der Flüchtlinge im Schmiedeberger Heim sprechen. Dort leben jetzt rund 120 Menschen. Sie kommen unter anderem aus Algerien, Afghanistan, Indien, dem Irak, Libyen, Marokko, Syrien und Tunesien. Das Heim in Schmiedeberg hatte in der Bevölkerung schon immer einen schlechten Ruf.

Wieso?

Das hat mehrere Gründe. Viele junge Männer wohnen dort, die keine Arbeitserlaubnis haben. Viele von ihnen sind oft und viel unterwegs, aktuell sind nur etwa 30 der eigentlich rund 120 Bewohner vor Ort. Wenn die zum Beispiel abends zu fünft in den Supermarkt gehen, wo nur noch eine junge Kassiererin sitzt, löst das bei der ein mulmiges Gefühl aus. Das kann man doch verstehen. Manchmal stehen sie vor der Oberschule in Schmiedeberg, haben Leute erzählt. Kinder, Eltern und Lehrer empfinden das als bedrohlich.

Können Sie diese Ressentiments nachvollziehen?

In einer Bürgerversammlung haben Männer gesagt: Wenn die Flüchtlinge kommen, kann ich meine Frau und meine Tochter nicht mehr auf die Straße lassen. Es gibt eine große Unsicherheit in weiten Teilen der Bevölkerung. Viele nehmen die Geflüchteten als völlig Fremde wahr. Die allgemeine Stimmung ist: Wir wollen diese Leute gar nicht hier bei uns haben, die sollen sich gar nicht integrieren. Dabei verstehen es die Menschen, wenn Flüchtlinge aus Bürgerkriegen hierher kommen. Große Wut herrscht allerdings gegenüber den sogenannten Wirtschaftsflüchtlingen. Da heißt es: Die bekommen unser Geld und machen sich ein gutes Leben davon, ohne dafür arbeiten zu müssen.

Ein Asylbewerber bekommt 354 Euro im Monat. Davon muss er, abgesehen von der Miete, alles bezahlen.

Das stimmt. Und weil sie von ihren Familien angehalten sind, davon etwas abzugeben, schicken einige 150 Euro pro Monat nach Hause und essen dann zwei Wochen lang nur noch Reis und Nudeln.

Viele wollen gern arbeiten und Geld verdienen, sagen Sie?

Ja und dann heißt es: Schau mal auf deine Papiere. Du hast ja gar keine Arbeitserlaubnis. Ich wünsche mir, dass diese Menschen in ihrer Heimat ein lebenswertes Leben haben können. Denn niemand begibt sich gern auf so eine gefährliche Reise. Wenn das nicht möglich ist, muss es einen Weg für die Leute geben, legal nach Europa zu kommen, ohne dabei ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Viele wollen bei uns legal arbeiten und Steuern zahlen. Ein Einwanderungsgesetz müsste her. Sie in den Heimen vergammeln zu lassen, ist keine Lösung.

Aber so ein Gesetz garantiert nicht, dass viele schlecht ausgebildete Nordafrikaner in Deutschland arbeiten könnten.

Das ist das Problem. Viele Deutsche kennen als Touristen die schönen Strände in Tunesien oder Marokko. Wer diese Erfahrungen gemacht hat, fragt sich natürlich, wieso die Länder so arm sein sollen. Wenn Sie sich aber das Hinterland anschauen, die ländlichen Gegenden, dann sieht es nicht mehr so rosig aus. Junge Menschen sehen für sich keine Perspektive. Viele haben keine Arbeit, die erwachsenen Geschwister auch nicht, und dann liegen sie den Eltern auf der Tasche. Dabei gilt es als große Schmach, wenn ein erwachsener Mann kein Geld verdient. Es gibt einfach keine Arbeit. Jetzt erleben wir in Deutschland eine lange Phase des Aufschwungs, Arbeitskräfte werden knapp, Azubis gesucht. Vielleicht könnte man das Einwanderungsgesetz so stricken, dass junge Afrikaner befristet zur Ausbildung nach Deutschland kommen – und dann wieder zurückgehen.

Doch weiterhin würden bestimmt viele Menschen versuchen, über das Asyl nach Deutschland zu kommen. Wer kein Recht auf Asyl hat, muss nach geltendem Recht und Gesetz abgeschoben werden. Stimmen Sie dem zu?

Ja, natürlich. Es gibt aber ein Problem: Deutschland hat in den letzten zwei Jahren viele Programme auf den Weg gebracht, die Flüchtlingen helfen sollen, sich schnell zu integrieren. Anerkannte Flüchtlinge dürfen mit einer Erlaubnis nach drei Monaten eine Arbeit oder eine Ausbildung beginnen, wenn sie damit keinem anderen deutschen oder EU-Bürger einen Job wegnehmen. Ich finde es richtig, dass wir uns zuerst um die mit einer längerfristigen Bleibeperspektive kümmern. Bisher ist es aber so, dass diejenigen, die keine Bleibeperspektive haben, einfach auf der Strecke bleiben. Einerseits dauern ihre Asylverfahren nach wie vor recht lang. Und wenn sie einen Ablehnungsbescheid bekommen haben, tut sich erst mal gar nichts.

Dann müssten die Menschen eigentlich ausreisen, den Rückweg würde in vielen Fällen der Bund sogar bezahlen.

Ja, aber sie reisen nicht aus. Ich habe mit einigen jungen Männern im Schmiedeberger Heim gesprochen und sie gefragt: Unter welchen Umständen würdet ihr nach Hause zurückkehren? Alle haben geantwortet: nie. Auf keinen Fall wollen sie dorthin zurück, woher sie kommen.

Was machen die jungen Menschen, um ihre Bedürfnisse nach Wohnung, Arbeit, Geld und Familie zu stillen?

Wenn es keine legalen Wege dafür gibt, suchen sie sich illegale. Es bleibt ihnen ja gar nichts anderes übrig. Das führt zu abenteuerlichen Biografien. Lieber ziehen sie innerhalb Europas weiter, nach Belgien oder Frankreich, viele gehen in die Illegalität. Mancher ist zehn, zwanzig Jahre in Europa. Es gibt wohl in allen europäischen Ländern blühende Drogenszenen. Dort kommen sie dann zu ein bisschen Geld.

Und Sie sagen deshalb: Abschiebungen funktionieren nicht.

Der Staat hat Interesse, die Jungs, die im Asylverfahren falsch sind, weil sie kein Asyl, sondern eine Perspektive für ihr Leben brauchen, rauszuschmeißen. So ist das Gesetz. Die Flüchtlinge haben aber das existenzielle Interesse, hierzubleiben, weil sie in ihrem Heimatland keine Perspektive für sich sehen. Sie versuchen also, wenn sie abgelehnt sind und ausreisen müssen, einer Abschiebung auszuweichen.

Sie sagen, Arbeit für die Menschen wäre die Lösung?

Ich möchte, dass das Ausländeramt ein Interesse daran entwickelt, dass die Menschen aus dem Heim raus und in Arbeit kommen. Die Flüchtlinge und ihre haupt- und ehrenamtlichen Helfer brauchen kompetente Ansprechpartner, die schnell erreichbar sind. Wir Helfer laufen uns hier einen Wolf und die Behörden kriegen vieles nicht hin. Das habe ich dem Integrationsbeauftragten des Landkreises auch so gesagt. Er hat Verständnis gezeigt.

Das Gespräch führte Franz Werfel.

