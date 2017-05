„Sie hat nur ihre Arbeit gemacht“ Die deutsche Übersetzerin Mesale Tolu sitzt in türkischer Haft. Die Bundesregierung wurde nicht offiziell informiert.

Die Übersetzerin und Journalistin Mesale Tolu wurde verhaftet. Foto: „Freiheit für Mesale Tolu“/Facebook/privat © „Freiheit für Mesale Tolu“/Facebook/privat

Die Anti-Terror-Polizisten kamen wie immer zwischen vier und fünf Uhr morgens. Sie traten die Tür ein und verwüsteten die Wohnung, wie Bilder im Internet zeigten. In dem Istanbuler Apartment trafen sie am Morgen des 30. April die deutsche Übersetzerin Mesale Tolu und ihren zweieinhalbjährigen Sohn an. Die 33-jährige Frau sei brutal auf den Boden geworfen worden, habe weder einen Anwalt noch Bekannte anrufen dürfen und musste ihr Kind bei wildfremden Nachbarn abgeben, sagen ihre Verwandten – der herrschende Ausnahmezustand setzt rechtsstaatliche Prinzipien außer Kraft. Seither sitzt Mesale Tolu, deutsche Journalistin mit türkischem Migrationshintergrund, geboren und aufgewachsen in Ulm, im überfüllten Frauengefängnis von Istanbul-Bakirköy ein.

Festgenommen wurde Mesale Tolu unter dem türkischen Allerweltsvorwurf der „Propaganda für eine terroristische Vereinigung“. Die deutschen Behörden wurden weder von Tolus Festnahme noch von der Entscheidung über die am 6. Mai verhängte Untersuchungshaft informiert. Dieses Vorgehen sei „bedauerlich“ und völkerrechtswidrig, konstatierte am Freitag ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. Auch sei bisher kein Kontakt zu der Inhaftierten ermöglicht worden. Immerhin, das Kind sei jetzt in guten Händen bei der Familie.

Mesale Tolu hat nach Angaben ihrer Geschwister in Frankfurt/Main Lehramt studiert und besitzt seit 2007 allein die deutsche Staatsangehörigkeit, nachdem sie die türkische abgelegt hatte. Sie lebe nicht ständig in der Türkei, sondern habe ihren festen Wohnsitz in Neu-Ulm (Bayern), sagte ihr Bruder Hüseyin Tolu. Ihrer Rechtsanwältin sei in Istanbul bislang die Akteneinsicht verweigert worden. Die Familie fordert ihre Überstellung in die Bundesrepublik, auch falls sie eine Straftat begangen haben sollte.

Mesale Tolu ist offenbar eine linke Idealistin, die sich vor allem für Frauenthemen und die Kurdenfrage interessiert. In Deutschland hatte sie Kontakt zu kommunistischen Gruppen, die in der Türkei verboten sind, in der Türkei selbst arbeitete sie für die prokurdische Nachrichtenagentur Etha und den linken Sender Özgür Radyo (Freiheitsradio), die im vergangenen Jahr geschlossen wurden und mit der legalen sozialistischen Partei ESP verbunden sind.

Wie das türkische Nachrichtenportal Diken berichtete, sei Mesale Tolu vor den Protesten zum 1. Mai bei einer Razzia gegen 16 Personen, die für die Agentur und linke politische Organisationen tätig seien, festgenommen worden. Darunter waren auch ihr Ehemann Suat Corlu und der Etha-Journalist Ulas Sezgin, wie die unabhängige Istanbuler Journalistenplattform P24 meldete. Am Freitag traf es den Online-Chefredakteur Oguz Güven von der Zeitung Cumhuriyet, eines der letzten Oppositionsblätter in der Türkei, von dem bereits zwölf Redakteure seit Monaten wegen teils absurder Vorwürfe eingesperrt sind. P24 zufolge sind damit derzeit 165 Journalisten in der Türkei inhaftiert, so viele wie in keinem anderen Land der Welt.

Mit Mesale Tolu und dem seit drei Monaten inhaftierten Korrespondenten der Tageszeitung Die Welt, Deniz Yücel, sitzen zwei deutsche Journalisten wegen angeblicher „Terrorpropaganda“ in türkischer Haft. Tolu wird offenbar der Besuch einer Trauerfeier für zwei bei einem Polizeieinsatz erschossenen Kommunisten 2015 in Istanbul vorgeworfen. „Doch sie war dort als Berichterstatterin für Etha“, sagte der deutsche ROG-Chef Christian Mihr der SZ, „man wirft ihr also ihre Arbeit vor.“ Tolu habe eine offizielle Presseakkreditierung der Regierung besessen. Seine Folgerung: „Man muss deutschen Journalisten mit Migrationshintergrund dringend davon abraten, in der Türkei zu arbeiten.“

Die türkische Regierung bewertet die Festnahmen naturgemäß anders. EU-Minister Ömer Celik sagte, die Türkei sei ein „sicheres Land für ausländische Journalisten, die nicht an terroristischen Aktivitäten“ beteiligt seien.

zur Startseite