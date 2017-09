Sie halten die rote Fahne hoch Katja Kipping, die Bundeschefin der Linkspartei, feiert auf Pirnas Marktplatz das Friedensfest. Fürs Volk hat sie klare Botschaften.

Wahlkampf ganz in Rot: Katja Kipping und André Hahn. © Marko Förster

Ob es etwas über den Zustand der Welt aussagt, wenn das Fest der Linkspartei zum Welttag des Friedens ins Wasser fällt? Die angekündigte Hüpfburg blieb eingepackt, vom Interesse der Bürger waren die Organisatoren enttäuscht: Nur etwa 30 Neugierige hatten sich am Freitagabend auf dem Pirnaer Marktplatz versammelt.

Prominenter Gast war Linken-Chefin Katja Kipping. Die 39-jährige Dresdnerin war nach Pirna gekommen, um den Direktkandidaten der Partei im Landkreis, André Hahn, im Wahlkampf zu unterstützen. Und um ihre Ideen für die Zukunft des Landes loszuwerden. „Seit Jahren gibt es nur eine Partei im Bundestag, die sich immer gegen Krieg ausgesprochen hat: die Linke.“ Vor zehn Jahren, so Kipping, habe es nur ein paar Hundert gewaltbereite Terroristen auf der Welt gegeben. „Nach Jahren des Krieges gegen den Terror sind es heute Zehntausende“, sagte sie. Bomben spielten den Terroristen immer wieder in die Hände. „Wir wollen eine sichere Welt und stellen uns deshalb gegen die Rüstungslobby.“

20 Minuten lang entfaltete Kipping das Wahlprogramm ihrer Partei: Abrüstung, kostenlose Kitas für alle, 160 000 Angestellte mehr für die Krankenhäuser, nur eine Kranken- und eine Rentenkasse, in die alle einzahlen, steuerliche Entlastungen für alle, die weniger als 7 100 Euro brutto im Monat verdienen. „Keine Partei will Normalverdiener so stark entlasten, wie die Linke“, so Kipping. Auch würden nur die Linken klar benennen, woher sie das Geld dafür nehmen wollen. „Wer mehr als 85 000 Euro im Jahr verdient, soll den Spitzensteuersatz bezahlen – 53 Prozent.“ Vermögen ab einer Million Euro sollen mit fünf Prozent besteuert werden. Zum Schluss ließen die Politiker und ihre Anhänger blaue Luftballons mit aufgedruckten Friedenstauben in den Himmel steigen. Zeitgleich machte auch der Regen eine Pause. (SZ/wer)

