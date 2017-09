Sie haben die Wahl

Welches Wahllokal das richtige ist, steht auf der Wahlbenachrichtigung. Meistens sind die Wahlräume in Klassenzimmern und Rathäusern untergebracht. Alle Wahllokale haben am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Den Stimmzettel muss jeder allein hinter dem Sichtschutz ausfüllen, damit keiner die Entscheidung beeinflussen kann. Insgesamt haben die Wähler zwei Stimmen. Mit der Erststimme wählt man eine Person aus seinem Wahlkreis direkt in den Bundestag. Wer die meisten Stimmen bekommt, zieht ins Parlament ein. Mit der Zweitstimme wählt man dagegen eine der 17 Parteien, die in Sachsen antreten. Die Parteien mit den meisten Stimmen bekommen auch die meisten Sitze.

Nein. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden – zum Schutz des Wahlgeheimnisses. In der Bundeswahlordnung heißt es: „Der Wahlvorstand hat einen Wähler zurückzuweisen, der für den Wahlvorstand erkennbar in der Wahlkabine fotografiert oder gefilmt hat“. Der Wahlzettel wird vernichtet, man muss die Wahl wiederholen.

Wann werden die Briefwahlstimmen ausgezählt?

Die Zahl der Wähler, die schon vor dem Wahlsonntag per Brief abstimmen, steigt seit Jahren. In Dippoldiswalde musste diesmal kurzfristig ein zusätzlicher Briefwahlbezirk eingerichtet werden. Das Ergebnis der Briefwahl wird von Briefwahlvorständen ermittelt. Sie treten am Wahltag zusammen und öffnen die eingegangenen Wahlbriefe. Der Wahlschein mit den Angaben zum Wähler und der Stimmzettelumschlag mit dem darin befindlichen Stimmzettel werden voneinander getrennt, damit das Wahlgeheimnis gesichert ist.