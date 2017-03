Sie haben den Rhythmus geatmet Brauerei und SZ holen den Sommer in die Reihe „Bier & Kultur“ nach Radeberg. Mit einem besonderen Musik-Duo.

Claudia Wandt und Frank Kaiser sind „Spanish Mode“. Und sie bringen die Rhythmen Lateinamerikas in die Bierstadt Radeberg. Am 7. April werden die beiden Leipziger bei „Bier&Kultur“ im Conrad-Brüne-Haus der Brauerei zu erleben sein. © PR

Laut Kalender ist ja nun Frühling; aber noch hält sich das Wetter nicht so richtig daran. Wie das Wetter in Radeberg am 7. April sein wird, ist noch offen – aber eines ist jedenfalls schon mal klar: Es wird ein heißer Sommerabend in der Bierstadt! Jedenfalls musikalisch.

Denn die Radeberger Exportbierbrauerei und die Sächsische Zeitung holen den Sommer in die gemeinsame Veranstaltungsreihe „Bier&Kultur“. Dann nämlich wird das „Duo Spanish Mode“ im Conrad-Brüne-Haus der Brauerei zu erleben sein; und mit einer furiosen und sehr ungewöhnlichen Mischung von Rhythmen und Stilen aufwarten. Musik, die zudem dorther stammt, wo es meist warm ist und wo die Menschen Musik wahrlich im Blut haben. An den Küsten Lateinamerikas zum Beispiel.

Das „Duo Spanish Mode“ sind dabei die Leipziger Sängerin Claudia Wandt und der bekannte Gitarrist Frank Kaiser. Beide sind nicht „nur“ studierte Musiker, sondern haben die Rhythmen für ihr Duo-Projekt auch tatsächlich vor Ort erlebt und eingesogen, wie sie es beschreiben. Nach ihrer klassischen Gesangsausbildung und dem Studium im Jazzgesang arbeitete Claudia Wandt in Spanien und Frankreich, ging mit dem argentinischen Pianisten Roberto Navarro und dem Bandoneonisten Fernando Rezk auf Tour. Außerdem war sie in der Rolle der Rosa in der „TangOpera“ zu erleben, einem spannenden Musiktheater-Projekt, das Klassik und Tango auf der Bühne vereint.

Auch Frank Kaiser ging nach dem erfolgreichen Abschluss an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig – wo er E-Gitarre im Bereich Jazz- und Popularmusik studierte – auf ausgedehnte Konzert-Tourneen. Er war in den USA, in China und auch ausgedehnt in Europa unterwegs. Und das mit verschiedenen Bands. All diese gesammelten Erfahrungen gibt der Leipziger dabei auch als Dozent und Ensembleleiter an den musikalischen Nachwuchs weiter. Und auch am Theater ist er aktiv: In Meiningen zum Beispiel bei der Musical-Produktion von „Les Miserables“.

All diese Vielfalt bringen die beiden grandiosen Musiker in ihrem Duo nun gemeinsam auf die Bühne. Im Mittelpunkt wird dabei der argentinische Tango stehen; aber auch überraschende und hierzulande weniger bekannte Rhythmen wie Milonga, Chacarera und Zamba, versprechen die beiden. Zauberhafte Songpoesie aus Mexiko, Argentinien, Chile, Venezuela, und Brasilien, schwärmen die Rezensenten, die das Programm schon erlebt haben.

Es wird also ein wunderbarer „Sommer“-Abend werden, im Conrad-Brüne-Haus. Und Claudia Wandt und Frank Kaiser werden auch ihre sozusagen frisch gepresste CD im Gepäck haben. Die ist erst gut drei Wochen alt!

Das „Duo Spanish Mode“ am 7. April, 19.30 Uhr, in der gemeinsamen Veranstaltungsreihe „Bier & Kultur“ von Radeberger Brauerei und SZ im Conrad-Brüne-Haus. Tickets für 18 Euro ab sofort Montag bis Freitag 8 bis 16 Uhr in der Radeberger Brauerei oder unter 03528 454260

sowie info@radeberger.de

zur Startseite