Sie haben am Sonntag die Wahl

Wann und wo kann ich meine Stimme abgeben?

Welches Wahllokal das richtige ist, steht auf der Wahlbenachrichtigung. Meistens sind die Wahlräume in Klassenzimmern untergebracht. Alle Wahllokale haben am Sonntag, von 8 bis 18 Uhr, geöffnet. Insgesamt sind 214255 Bürger aufgefordert, im Landkreis Görlitz ihre Stimme abzugeben. Vor vier Jahren waren es noch knapp 10000 mehr. Deswegen gibt es auch ein paar Wahllokale weniger. Nach Angaben von Kreiswahlleiter Karl Ilg werden am Sonntag 233 Wahllokale im Kreis öffnen. Zudem ist der Landkreis in 33 Briefwahlbezirke eingeteilt. Bis zu 2500 Helfer sind am Sonntag im Landkreis Görlitz im Einsatz, damit die Wahl gut über die Bühne gehen kann. Der Großteil dieser Helfer sind Angestellte der jeweiligen Kommunalverwaltungen, es gibt aber auch Gemeinden, in denen sich ein fester Stamm ehrenamtlicher Helfer für die Wahlvorstände gebildet hat. Alle nicht Beschäftigten von Verwaltungen erhalten von den Kommunen ein Erfrischungsgeld, das aber von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich hoch ausfällt. So zahlt Görlitz allen Helfern in den Wahlvorständen eine Entschädigung in Höhe von 40 Euro (Vorsitzender), 35 Euro (Stellvertreter) und 25 Euro (Beisitzer). In Zittau gibt es 35 Euro für die Vorsitzenden und 30 Euro für die Beisitzer, in Niesky sind es 35 Euro für die Vorsitzenden und je 25 Euro für die übrigen Mitglieder. Deutschlandweit liegt der Durchschnitt bei 40 Euro. Am meisten erhalten die Wahlhelfer in Augsburg mit 100 Euro, die Mindestsumme liegt bundesweit bei 25 Euro.