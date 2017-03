Sie feiern trotz Niederlage Mit 60 Jahren hat die älteste Handballerin Seifhennersdorfs aufgehört. Das Team braucht aber nicht nur Spielerinnen.

Die Handball-Damen vom SSV Seifhennersdorf suchen dringend Verstärkung. Am Sonnabend haben sie ihre Mitspielerin Karin Berndt und Trainerin Angelika Michalk verabschiedet. Auch Seifhennersdorfs Vorzeige-Handballer Manfred Garbe dankte ihnen.

Am Sonnabend haben sie ihre Mitspielerin Karin Berndt und Trainerin Angelika Michalk verabschiedet. Auch Seifhennersdorfs Vorzeige-Handballer Manfred Garbe dankte ihnen.

Sie wollen Spaß haben und gemeinsam Sport treiben – die Handballdamen vom Seifhennersdorfer Sportverein (SSV). Am Sonnabend hatten sie ihr Spiel des Jahres in der Sporthalle des Oberland-Gymnasiums. Bis auf eine schwangere Mitspielerin sind alle da. „Wir sind eine bunt zusammengestellte Truppe“, sagt Janina Lammert. Und das trifft nicht nur auf das Alter zu.

Die älteste Mitspielerin könnte ihre Mutter sein. Sie kommen auch von überall her. Janina Lammert beispielsweise aus Mittelherwigsdorf, andere aus Großschönau, Spitzkunnersdorf, Zittau, Bautzen oder wie die 19-jährige Torfrau Anna Hübner aus Leipzig, wo sie studiert. „Wir sind ein Auffangbecken für junge Muttis geworden“, sagen die Spielerinnen. Und sie geben ehrlich zu, dass sie nicht so verbissen Sport treiben wollen.

Das sieht man auch deutlich bei der Vorbereitung. Während ihr Kontrahent aus Sohland schon eine Stunde vor Spielbeginn sich intensiv warm und mehrmals mit einem Schlachtruf auf das Spiel heiß macht, gehen es die SSV-Damen ruhiger an. Sie wollen Handballspielen und auch gewinnen. Aber bei ihnen schimpft niemand, wenn mal eine Mitspielerin keine Zeit wegen der Kinder hat. Diesmal aber wollten alle da sein. Es ist das Abschiedsspiel für ihre älteste Mitspielerin – Karin Berndt und für ihre Trainerin Angelika Michalk, die alle nur Paula nennen.

Dafür geht auch Manfred Garbe zur Begrüßung der Mannschaften zum Spielbeginn mit aufs Feld. Der 81-Jährige ist ein Seifhennersdorfer Vorzeigehandballer. Schon als Sportlehrer hat er in den 1950er und 1960er Jahren in der Stadt dafür gesorgt, dass der Handballnachwuchs in Seifhennersdorf nicht ausstirbt. „Und nach der Wende wollte ich ihn nicht untergehen lassen“, erzählt er. Auch Bürgermeisterin Karin Berndt ist von ihm als Schülerin für den Handball begeistert worden.

Nun ist sie im Februar 60 Jahre alt geworden und will mit Handball aufhören. „Wenn ich gebraucht werde, springe ich natürlich ab und zu ein“, sagt sie. „Paula“ macht sogar noch bis zum Saisonende im April weiter. „Es hat immer viel Spaß gemacht. Wir sind ein duftes Team“, sagt die 63-Jährige.

Karin Berndt spielt die ersten Minuten mit. Beim Stand von 1:4 wird sie ausgewechselt. Der Favorit auf dem Platz ist klar. Sohland will aufsteigen. Ist aber nur Tabellendritter in der Westlausitzliga und beherrscht das Spiel. Seifhennersdorf liegt auf Platz fünf. An diesem Tag leistet sich der SSV aber zu viele Fehlpässe und hat auch noch Pech bei zig Pfostenschüssen. 5:10 steht es zur Halbzeit. Manfred Garbe fiebert aufgeregt mit. Seine Tochter Anja Hübner ist mit 49 Jahren nun mit Abstand die älteste im Team. Ihre zwei Töchter (19/26) spielen auch mit.

Zwei Minuten vor Schluss steht Karin Berndt ein letztes Mal auf dem Platz. Es steht 12:26 für Sohland. Um 18.16 Uhr gibt es Siebenmeter für Seifhennersdorf – die letzte Aktion des Spiels. Für alle ist klar, dass nur eine den schießen kann. Unter Beifall versucht die Bürgermeisterin ihr Glück. Sie hat Pech. Die Torfrau hält den Ball. „Sie war nie eine gute Siebenmeterschützin, hat aber viele rausgeholt“, sagt ihre Trainerin.

Nach dem Spiel wird natürlich trotzdem gefeiert. „Danke für das lange Durchhalten“, sagen die Spielerinnen und haben zur Verabschiedung Pokale, Präsente, Blumen und Eintrittskarten für ein Handball-Bundesligaspiel in Leipzig für ihre zwei Ältesten mitgebracht. Ihre Trainerin Paula hat wässrige Augen beim Bedanken. Karin Berndt hebt das Glas und sagt: „Auf dass wir Nachwuchs kriegen. Aber zwingt sie nicht. Es muss ihnen Spaß machen.“ Und Karin Berndt hat an diesem Tag noch einem Grund zum Ausgeben. Sie ist am Sonnabend zum elften Mal Oma geworden.

In den letzten Jahren hat sich das Team deutlich verjüngt. Anja Hübner hat ihren beiden Töchtern eingeschärft, ihr zu sagen, wenn es nicht mehr sportlich aussieht, was sie auf dem Platz leistet. „Wir brauchen unbedingt junge Spielerinnen und nun auch einen Trainer“, sagt die 49-Jährige. Sie sind zwölf Frauen in der Mannschaft. Manchmal können aber nur acht zum Spiel kommen. Dann wird es mit nur einer Auswechselspielerin hart für die anderen.

Mädchen, die Lust am Handball haben, können schon mit 14 Jahren zu ihnen kommen – auch wenn sie noch nicht spielberechtigt sind. Vanessa Choritz ist auch als 13-Jährige zu ihnen zum Training gestoßen. Jetzt ist die Spitzkunnersdorferin 17 und die jüngste im Team. Immer freitags um 18.30 Uhr, trainiert das Handballdamenteam vom SSV in der Sporthalle des Oberland-Gymnasiums. Mädels und Frauen, die Handball spielen wollen sind willkommen.

