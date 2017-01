Sie feiern die Kronjuwelen-Hochzeit Anni und Erhart Guhr aus Kleinröhrsdorf sind seit frühester Jugend zusammen.

Anni und Erhart Guhr aus Kleinröhrsdorf sind seit 75 Jahren verheiratet. © Anja Kurze

Innig umarmt sitzen Anni und Erhart Guhr auf dem Sofa. Beide wechseln frohe und dankbare Blicke, dass sie am 3. Januar 2017 das seltene Jubiläum der Kronjuwelenhochzeit miteinander begehen dürfen.

Fast ihr ganzes Leben verbrachten Anni und Erhart Guhr aus Kleinröhrsdorf miteinander und gingen gemeinsam durch dick und dünn. Bereits während der Schulzeit haben sich beide mögen und lieben gelernt. Doch zunächst hieß es für Erhart Guhr, obwohl die Geburt des ersten Kindes sich ankündigte, in den Krieg zu ziehen. Dort benötigte er erst die Erlaubnis des Vorgesetzten und seine zukünftige Frau einen Gesundheitspass, um am 3. Januar 1942 endlich heiraten zu können. In diesen Tagen durfte nämlich der damals zwanzigjährige Soldat für fünf Tage von der Front nach Hause. Bei Nieselregen wurde daher ganz kurzfristig beim damaligen Bürgermeister in dessen Wohnhaus in Kleinröhrsdorf geheiratet. Dabei blieb noch nicht einmal Zeit, einen Fotografen für ein Hochzeitsbild zu organisieren.

Bei drei Töchtern, sieben Enkeln, 14 Urenkeln und einem Ururenkel arbeitete die gelernte Zahnarzthelferin viel in der Heimarbeit. Dabei pflegte sie auch Eltern sowie Haus und Garten und hielt damit immer die Fäden der Familie zusammen. Erhart Guhr war zunächst als Werkzeugmacher, später als Konstrukteur und Meister tätig. Er führt akribisch Statistik über die eigene Familie und weiß so manche Geschichte über die Begebenheiten in Kleinröhrsdorf zu berichten. Oftmals konnte er den Förderverein Kleinröhrsdorf bereits bei der Recherche für eine Ortschronik unterstützen.

Viele Gratulanten

Die beiden Kleinröhrsdorfer haben ihre Ehe aber auch gehütet wie die Kronjuwelen. Und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass sie immer noch zusammen sind. Der Umstand, dass beide ihr Leben lang gerne und viel Sport getrieben haben, spielte wohl der Gesundheit in die Karten. So war Anni Guhr bis 2009 die älteste aktive Keglerin der Sportgemeinschaft in Kleinröhrsdorf. An diesem 3. Januar 2017 begehen beide nun ganz privat und in aller Ruhe die Kronjuwelenhochzeit in den eigenen vier Wänden. Der Stadtrat, der Ortschaftsrat, die Bürgermeisterin und die Mitarbeiter der Stadtverwaltung wünschen dem Ehepaar Guhr alles Gute für die kommenden gemeinsamen Jahre, beste Gesundheit und Wohlergehen. Und die Sächsische Zeitung schließt sich an. (ku)

