Sie bringt die SZ seit 50 Jahren Mit 81 ist Gerda Vogel eine der ältesten SZ-Zustellerinnen. Alles begann mit der Poststelle in der früheren Schmiede.

SZ-Zustellerin Gerda Vogel ist bereits 81, doch immer noch täglich in Kmehlen, Baselitz und Stauda unterwegs. © Klaus-Dieter Brühl

Kmehlen. Wenn Gerda Vogel kurz nach fünf Uhr morgens mit ihrem Rad losfährt, geht im Sommer schon die Sonne auf. Dann trifft sie auf Rehe im Kleefeld oder auf den Fuchs. Auf der Baselitzer Anhöhe genießt die Seniorin den herrlichen Rundumblick übers Land. „Ausschlafen kann ich doch am Sonntag“, meint die 81-Jährige. Schon ein halbes Jahrhundert lang steckt sie den SZ-Lesern jeden Morgen die Zeitung in den Briefkasten, verteilt jetzt auch die Morgenpost oder die Süddeutsche.

Am 15. Januar 1968 eröffnete sie in Kmehlen die Poststelle in der Ortsmitte. Ihr Mann war Schmiedemeister, sie half mit. Doch für die Sozialversicherung brauchte sie den Zweitjob. „Damals kam die Zeitung erst nach 9 Uhr in Kmehlen an“, erinnert sich Gerda Vogel. Zur Wende hatte sie 85 Zeitungen auszutragen, heute sind es noch 50. Die Poststelle gibt es nicht mehr. Doch das Zeitungszustellen hat Gerda Vogel nicht aufgegeben.

Wenn der Wecker klingelt, packt sie ihr „Ränzel“ und fährt los. Bei Wind und Wetter, bei Regen und Sturm. „Ich bin das gewohnt, mir war Arbeit nie eine Last“, sagt die Frau, die ihr weißes Haar zu einem Dutt zusammengesteckt hat. Das Fahrrad stellte ihr der Zustellservice, nachdem ihr eigenes nicht mehr brauchbar war. Anderthalb Stunde ist Gerda Vogel morgens unterwegs, am Freitag eine Stunde länger, wenn alle Haushalte die „FreitagSZ“ erhalten. Wenn sie zurückkommt, wird ausgiebig gefrühstückt. Dabei liest sie die Zeitung. Dann gönnt sie sich noch ein Nickerchen.

In all den Jahren ist die Kmehlenerin so gut wie nie ausgefallen. Einmal hatte sie eine Tablette auf nüchternen Magen nicht vertragen und kam ins Krankenhaus. Doch schon am übernächsten Tag radelte sie wieder los. Ihren Mann, der vor fünf Jahren starb, habe das zeitige Aufstehen seiner Frau nie gestört. Sie selbst dachte auch noch nicht daran, aufzuhören. „Ich bleibe der SZ treu“, meint die rüstige 81-Jährige. Wenn sie es mal satthaben sollte, dann gebe sie das Zustellen ab. Noch macht es ihr aber nichts aus, so Gerda Vogel. „Schwierig ist nur, morgens im Dunkeln die Ausgaben auseinanderzuhalten“, sagt sie. Neben der Großenhainer steckt sie auch die Meißner und eine Riesaer Zeitung in die Kästen.

Im Jahr 2000 wäre fast etwas Schlimmes passiert. Der Tag blieb ihr nachhaltig in Erinnerung. Es war Straßenbau in Kmehlen. Vor einem Briefkasten war ein tiefer Graben. Gerda Vogel meinte im Dunkeln, er wäre schon zugeschüttet und wäre fast hineingefallen. „Ist ja noch mal gut gegangen“, flüstert sie kindlich wie zu sich selbst. Ein andermal kippte der Wind ihr Rad um und fuhr in die grüne Tasche mit den Zeitungen. „Alles fiel durcheinander, ich konnte die Teile nicht mehr zusammenstecken“, erinnert sich Gerda Vogel. Da fuhr sie nach Hause und bestellte neue Exemplare. Dass sie mit dem Fahrrad schon stürzte, erwähnt sie nur nebenbei. „Da rapple ich mich auf, und es geht weiter.“ Die dreifache Mutter, elffache Großmutter und vierfache Urgroßmutter fühlt sich in ihrer Familie geborgen, hat keine Angst, ob ihr etwas passieren könnte. „Alle hoffen, dass ich noch lange da bin“, sagt Gerda Vogel lebensfroh. Zu Feiertagen erhält sie manchmal kleine Gaben der Abonnenten.

