Aus dem Gerichtssaal „Sie brauchen Druck und Konsequenz“ Kaum aus dem Gefängnis entlassen, stiehlt ein Radebeuler schon wieder. Er braucht Geld für Alkohol und Drogen.

Teures Parfüm wie dieses wird von Drogenabhängigen mit Vorliebe gestohlen. Es lässt sich leicht zu Geld machen. Wenn man sich nicht erwischen lässt. © Steffen Füssel

Er hätte es wissen müssen. Wissen müssen, was passiert, wenn man in der Bewährungszeit klaut wie ein Rabe. Doch er macht es immer wieder. Erst Mitte März vorigen Jahres wurde der Radebeuler vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Er saß einen Großteil seiner Strafe von einem Jahr und vier Monaten ab. Unter anderem hatte er in einem Supermarkt geklaut, sich Lebensmittel in seinen Rucksack gesteckt. Er wurde von einem Kunden beobachtet und am Ausgang gestellt. Der Täter wehrte sich, schlug auch mit einem Fahrradschloss zu. Allerdings hatte er sich den falschen Gegner ausgesucht. Den engagierten Zeugen, ein Möbelpacker mit Bud-Spencer-Figur, beeindruckten die Schläge nicht. Er brachte den Radebeuler zu Boden und vor Gericht.

Keine sechs Wochen nach der Haftentlassung greift der 36-jährige gebürtige Riesaer wieder zu. Im Kaufland in Radebeul sackt er Sachen für rund 160 Euro in seinen Rucksack. Und wird wieder erwischt. Doch damit nicht genug. Weitere vier Monate später und während der laufenden Ermittlungen stiehlt er in Dresden. Diesmal ist es hochwertiges Parfüm für insgesamt 360 Euro.

Was treibt den Radebeuler dazu, immer wieder zu stehlen? Die Antwort ist einfach: Er ist alkohol- und drogenabhängig, braucht immer wieder Geld für Nachschub. Seit mehr als 17 Jahren nimmt er Rauschgift und trinkt Alkohol. Das brachte ihn immer wieder vor Gericht. Insgesamt zwölf Vorstrafen hat er, saß längere Zeit im Gefängnis. Schon 1998 fasst er wegen versuchter Vergewaltigung eine Jugendstrafe von einem Jahr und sechs Monaten ab. Wegen versuchten Raubes und Drogensachen kamen später noch neun Monate dazu. Den Abschluss der 9. Klasse holte er in der Haftanstalt nach. Eine Lehre hat er später abgebrochen. Seit vielen Jahren bekommt er Arbeitslosengeld II. 2013 lebte er auf der Straße, bezog keine Sozialleistungen, hielt sich mit Diebstählen über Wasser. Nicht nur die Drogen kosteten ihn viel Geld, sondern auch Gerichtskosten. Insgesamt hat er mehr als 20 000 Euro Schulden, die unter anderem auch aus offenen Handrechnungen und nicht bezahlten Bestellungen resultieren.

Mehrfach gab es Versuche, eine Entgiftung und eine Therapie zu beginnen. Meist trat er diese nicht an, so im August und im Oktober vorigen Jahres. Dann ließ er sich doch behandeln, aber die Rückfälle kamen prompt. Zu Weihnachten und zu Silvester trinkt er wieder Alkohol. Seitdem nimmt er angeblich kein Crystal mehr. „Es ist jeden Tag ein neuer Kampf“, sagt er. Den Drogenentzug kompensiert er allerdings mit Alkohol. Das riecht man auch im Gerichtssaal. Er hat eine „Fahne“. Ende Januar will er schließlich erneut eine Entgiftung beginnen, hofft danach auf eine Langzeittherapie.

„Wer in der Bewährung neue Vorsatztaten begeht, bekommt keine Geldstrafe mehr“, sagt Staatsanwältin Christine Eißmann und fordert vier Monate Haft ohne Bewährung. Verteidigerin Kerstin Peschel möchte drei Monate auf Bewährung. „Er will aus dem Kreislauf heraus, schafft es aber nicht allein“, sagt sie. Richter Andreas Poth verhängt vier Monate ohne Bewährung. „Ich habe von Ihnen nur Absichtserklärungen gehört, sehe bei Ihnen kein Licht am Ende des Tunnels. Sie brauchen Druck und Konsequenz.“

