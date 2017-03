Sie brachten bessere Bedingungen für den Berufsverkehr Die SZ erinnert an Gebäude und Menschen, die jeder kennt, die aber nicht mehr da sind. Heute: die Stadtbuslinien E und D.

Die Stadtbuslinie D in Zittau-Ost. © KVG

Zittau. Bessere Bedingungen für den Berufsverkehr zu schaffen war der Hauptgrund, als am 4. Februar 1974 in Zittau eine fünfte Stadtbuslinie, die Linie E, eingeführt wurde. Eine größere Anzahl an Stadtbuslinien hatte die Stadt niemals zuvor und vermutlich auch auf absehbare Zeit nie wieder. An diesem Februartag startete nicht nur eine neue Buslinie, erstmalig fuhr in Zittau auch ein modernes neues Modell der ungarischen Ikarus-Busse. Schrittweise löste es in den nächsten Jahren die bewährten Ikarus-Busse mit dem charakteristischen abstehenden „Turbo-Heck“ ab.

Die neue Stadtbuslinie sollte in erster Linie Berufstätige zur Arbeit und von dort wieder nach Hause transportieren. Entsprechend war ihre Linienführung. Beginn war im Neubaugebiet Zittau-Nord. Dem damals größten Wohnbaustandort der Stadt. An der „verlängerten Schillerstraße“ war die Start-Haltestelle. Die Buslinie führte dann über „Stadttheater“, „Stadtbad“, „Dresdner Straße“, „Heinrich-Mann-Straße“ und „Gasstraße“ zur „Theodor-Körner-Allee“. Über „Lautex Werk 5“, „Kraftverkehr“ und „Sachsenhof“ ging es zu „Robur Fertigungsbereich 4“. Dieses moderne Betriebsgelände der ehemaligen Textima war genauso ein Großbetrieb wie Lautex Werk 5 oder die ehemalige Mechanische Weberei in der Nähe der Gasstraße. Die Bedeutung der Linie für den Berufsverkehr lag damit auf der Hand. So ist es auch verständlich, dass diese Buslinie nur wochentags fuhr. Endstation war an der Jahnstraße.

Zurück ging es über „Stephanstraße“, „Gerhart-Hauptmann-Straße“, „Sachsenhof“, „Karl-Marx-Platz“, „Formaplast“ und „Hauptbahnhof“. Schon die kurz vorher entstandene „Linie D“ hatte mit einer solchen „kurvigen“ Linienführung durch die Vorstädte mit einer „Zittauer Gepflogenheit“ gebrochen. Bis daher waren die Stadtbusse auf recht einprägsamen Kursen gefahren. Linie A führte von Pethau zur „Jahnstraße“, Linie B kurvte „Weinau–Stadtring–Weinau“ und die Linie C fuhr hin und zurück zum „Julian-Grimau-Platz“ (Löbauer Platz) über den Stadtring. Das ließ sich leicht merken. Und die Zahl der Haltestellen war überschaubar gewesen. Auch die der für Fahrgäste nötigen Wartehallen. Für die neuen Linien fehlten zahlreiche dieser nützlichen Unterstände. Typisch für diese Zeit, lösten die benachbarten Betriebe in den nächsten Jahren mit ihren Bauabteilungen diese Probleme. Komplexer Umsteigepunkt war am Stadtring bei „Könitzer“. Dort hielten alle Stadtbusse. In die Innenstadt ging es nicht.

Die Zittauer akzeptierten ihr Stadtbussystem. Zwar änderten sich die Streckenführungen in den Folgejahren hin und wieder geringfügig. Aber bei fünf Linien blieb es noch viele Jahre. Heute sind es drei.

