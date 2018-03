Sicherungsarbeiten im Besucherbergwerk In den nächsten zwei Wochen kann man nicht in das Besucherbergwerk in Zinnwald.

Vom 5. bis 20. März bleibt das Besucherbergwerk in Zinnwald geschlossen. © Egbert Kamprath

Zinnwald. Das Besucherbergwerk in Zinnwald im Tiefen-Bünau-Stollen wird die nächsten zwei Wochen geschlossen. Vom Montag, dem 5. März, bis Dienstag, dem 20. März, ist es nicht begehbar. Der Grund dafür sind Reparatur- und Sicherungsarbeiten, die in dem Stollen anfallen, wie das Bergbaumuseum Altenberg informierte. Diese sind turnusmäßig an der Reihe, um den Schaustollen für die Frühlingssaison vorzubereiten.

Wer in der Schließzeit des Zinnwalder Besucherbergwerks dennoch das Erlebnis eines Besuchs unter Tage haben will, hat im Schaustollen Altenberg im Bergbaumuseum Altenberg die Möglichkeit dazu. Dieses hat täglich außer freitags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Die erste Führung findet dort um 10 Uhr zur Öffnung statt, die letzte am Tag beginnt um 15 Uhr, teilt das Museum weiter mit. (SZ/fh)

zur Startseite