Sicherheitsglas schützt Wartende bei Unfällen Ein Zwei-Tonnen-Auto kracht Sonntag früh in die Haltestelle am Bahnhof Neustadt. Reines Glück, dass niemand verletzt wurde.

Es hat ordentlich gekracht: Am Sonntagmorgen geriet der Fahrer des VW Amarok an die Bordsteinkante und fuhr dann in die Haltestelle am Bahnhof Neustadt. Zu dem Zeitpunkt wartete dort niemand. © Ove Landgraf

Geborstenes Glas liegt meterweit auf Boden und Gleisen, Geländer sind aus der Verankerung gerissen, das Haltestellenschild hängt auf halbmast – dieses Bild der Zerstörung bot die Haltestelle am Bahnhof Neustadt am Sonntagmorgen. Ein VW Amarok war dort um 8.10 Uhr an den Bordstein geraten und anschließend in das Geländer gekracht. Das fast zwei Tonnen schwere Fahrzeug blieb schwer beschädigt dort hängen. Ein Vorderrad und die Stoßstange lagen zwischen den zahlreichen Trümmern und dem Glas.

Noch ist die Unfallursache völlig unklar, die Untersuchungen dauern an, wie Polizeisprecherin Ilka Rosenkranz mitteilt. Fakt ist, dass der 25-jährige VW-Fahrer aus Richtung Albertplatz kam und weiter zur Marienbrücke wollte. An der Haltestelle hat er wohl die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Es war Glück im Unglück, dass niemand verletzt wurde, denn zum Zeitpunkt des Crashs befanden sich gerade keine Wartenden im Haltestellenbereich.

„Unfälle dieser Art, die mit relativ großem Schaden einhergehen, sind ziemlich selten in Dresden“, sagt Frauke Bank von der Firma Wall GmbH, die für Wartehallen und Infostände in der Stadt zuständig ist. Zahlen kann sie nicht nennen, spricht aber sogar von einem rückläufigen Trend in den vergangenen Jahren. Allerdings gibt es regelmäßig Vandalismusprobleme. Vor allem zu Silvester würden immer wieder Haltestellen beschädigt, sagt Bank. Doch gerade in der vorigen Woche habe es auf der Chamissostraße einen Unfall gegeben, bei dem ein Wartehäuschen von einem rückwärtsfahrenden Auto beschädigt wurde. „Die Wartehalle wird an diesem Dienstag wieder aufgebaut.“

Rund 10 000 Euro sind nötig, um die beschädigten Masten mit Stromanschluss und das Geländer am Bahnhof Neustadt zu erneuern, sagt Falk Lösch, der Sprecher der Verkehrsbetriebe. In den letzten fünf Jahren habe es keine Unfälle an Haltestellen gegeben, bei denen Wartende verletzt worden seien. Hin und wieder geraten Autofahrer auf Absperrpoller, die Gleisbett und Straße trennen. Direkt auf den Haltestellenbereich sei kaum ein Auto gefahren. Dass der Unfall am Bahnhof Neustadt so glimpflich ausging, auch der Fahrer blieb unverletzt, liegt nicht zuletzt am Sicherheitsglas in den Geländern, das beim Aufprall in kleine runde Stücke zerbröselt.

