Sicherheitsdienst mit Messer bedroht Ein Jugendlicher gerät in der Elbgalerie mit dem Wachmann aneinander. Die Polizei ermittelt.

Symbolfoto © Friso Gentsch / dpa

Riesa. Nach einem Vorfall in der Riesaer Elbgalerie vom vergangenen Sonnabend ermittelt die Polizei gegen einen 15-Jährigen.

Der deutsche Jugendliche soll am späten Nachmittag gegen 17.45 Uhr mit einem Messer in der Hand auf den 30-jährigen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes zugegangen sein. Dieser schrie den 15-Jährigen an, woraufhin er das Messer fallen ließ und flüchtete.

Warum der Jugendliche mit dem Messer auf den Mann zuging, ist laut Polizei unklar. Zu den genauen Hintergründen der Tat werde derzeit noch ermittelt, hieß es auf SZ-Anfrage. (SZ/stl)

