Sicherheitsbedenken beim Bürgerfest Der Vorstoß von OB Hilbert gegen Pegida wird als Chance gesehen. Für das Bürgerfest gibt es unerwartete Unterstützung, jedoch auch zu erwartende Gegenaktionen.

Oberbürgermeister Dirk Hilbert bekommt Hilfe, um den Protest gegen Pegida zu dirigieren. Das Bürgerfest „Dresden zeig Dich“ soll beweisen, dass die Stadt offen für alle ist. © Ronald Bonß

Der 3. Oktober hat in Dresden einiges verändert: Nach den Pöbeleien und dem Lärm gegen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Co. zum Einheitsfest, zu dem Pegida-Frontmann Lutz Bachmann aufgerufen hatte, lässt Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) ein Bürgerfest organisieren. In einem Brandbrief an die Dresdner hat er auch Pegida scharf attackiert.

Das Fest „Dresden zeig Dich“ steigt am Montag, an dem Tag, an dem Pegida ursprünglich seinen zweiten Jahrestag begehen wollte. Nun haben die Asylfeinde ihren Termin verschoben und Dresden will ein Zeichen setzen, dass solche Pöbeleien nicht das Bild der Stadt bestimmen dürfen.

Bei dem Bürgerfest, das um 17 Uhr auf dem Neumarkt beginnt, sind zunächst Gottesdienste in der Kreuz- und Frauenkirche geplant, Auftritte von Dresdner Chören und Musik von Bands. Es soll Pavillons für Gespräche geben und auch ein Torwandschießen mit Dynamo Dresden gibt es. Vor der Frauenkirche sollen die Pfarrer der Kirchen und Frank Richter sprechen. Da die Planung noch nicht abgeschlossen ist, könne sich das Programm noch ändern und ergänzt werden.

Doch es wird auch mit Provokationen von Pegida gerechnet. Das geht aus einem internen Rathauspapier hervor, das der SZ vorliegt. Darin heißt es, es werde mit der Polizei ein Sicherheitskonzept für „Dresden zeig Dich“ erarbeitet, da „mit Störungen von Pegida gerechnet wird“.

Immerhin erfährt Hilbert breite Unterstützung. Auch vom Bündnis „Herz statt Hetze“, das eine größere Demonstration angemeldet hat. Sprecherin Rita Kunert: „Unser Ziel für Montag ist ein gemeinsames Zeichen möglichst vieler Menschen. Sowohl bei den Demonstrationen von Herz statt Hetze als auch ,Dresden zeig Dich‘ auf dem Neumarkt. Nach zwei Jahren ist es endlich an der Zeit, dass die Stadt für Freiheit, Gleichheit und Menschlichkeit zusammensteht.“ Dazu kommen Vereine wie „Atticus“, die auf rufen, beide Veranstaltungen zu besuchen. Selbst das linke Bündnis „Dresden Nazifrei“ begrüßt die klaren Worte, die Hilbert gefunden hat, und bietet unerwartet Unterstützung an. Gleichzeitig solle er sich aber bei Gegendemonstrationen in die erste Reihe stellen und Gesprächsangebote an Pegida unterlassen.

